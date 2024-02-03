به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر با کسب ۳۰ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت به دنبال تقویت تیم خود در نیم فصل است و از همین رو این تیم تاکنون عبدالکریم حسن در خط دفاع و عیسی آل کثیر را در خط حمله به خدمت گرفته است.

از همین رو پرسپولیسی‌ها باز هم به دنبال جذب مهاجم هستند و با «ویلن موتا» مهاجم برزیلی تیم بانکوک یونایتد وارد مذاکره و رضایت این بازیکن برای حضور در پرسپولیس را به دست آورده‌اند اما مشکلی که برای حضور این مهاجم برزیلی در ایران به وجود آمده عدم صدور رضایتنامه از سوی باشگاه تایلندی است. این بازیکن تا پایان فصل با تیم بانکوک قرارداد دارد و جدایی او منوط به رضایت مدیران این باشگاه است.

قیمت موتا حدود ۴۰۰ هزار یورو است که مدیران پرسپولیس برای پرداخت آن مشکلی ندارند و با بودجه مدنظرشان برای جذب بازیکن مطابقت دارد اما هنوز نتوانسته‌اند نظر مدیران باشگاه بانکوک را برای صدور رضایت‌نامه جلب کنند.

موتا آمار خوبی را در تیم بانکوک از خود به ثبت رسانده و تاکنون در بازی‌های مختلف برای تیمش ۲۶ گل به ثمر رسانده است. این بازیکن سابقه حضور در تیم‌های رده پایه برزیل را هم در کارنامه خودش دارد و علاوه بر آن در لیگ دسته دوم عربستان نیز بازی کرده است.