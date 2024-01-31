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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۰

درخواست «اوسمار» برای اضافه شدن دو مربی خارجی به کادرفنی پرسپولیس

درخواست «اوسمار» برای اضافه شدن دو مربی خارجی به کادرفنی پرسپولیس

سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس برای تقویت کادر فنی خود قصد دارد ۲ مربی خارجی را به نیمکت سرخ‌پوشان اضافه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی یحیی گل محمدی از هدایت تیم فوتبال پرسپولیس، مدیران این باشگاه «اوسمار لاس ویرا» دستیار برزیلی او را به عنوان سرمربی جدید تیم خود انتخاب کردند. اعضای تیم پرسپولیس د رحال حاضر در اردوی آمادگی در کشور امارات حضور دارند و تا یکشنبه ۱۵ بهمن به تمرینات خود در این کشور ادامه می‌دهد.

قرار است پس از بازگشت به تهران، اوسمار و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس جلسه‌ای را برای نهایی شدن اضافه کردن بازیکن جدید به تیم و همچنین مربی جدید به کادر فنی برگزار کنند. سید جلال حسینی اکنون به عنوان دستیار اول اوسمار شناخته می‌شود و این مربی قصد دارد یک دستیار برزیلی دیگر به پرسپولیس اضافه کند.

همچنین اوسمار یک مربی دروازه بانان خارجی برای تیم خود در نظر گرفته که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این مربی هم به کادر فنی پرسپولیس اضافه می‌شود. پس از فسخ قرارداد «وسلی ننکا» مربی دروازه‌بانان سابق پرسپولیس، تمرینات دروازه‌بانان این تیم زیر نظر جواد باقری پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6009900
بهنام روان پاک

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