به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه پرسپولیس پس از کناره‌گیری یحیی گل محمدی از هدایت این تیم با گزینه‌هایی برای هدایت تیم خود وارد مذاکره شدند که اصلی‌ترین آنها برانکو ایوانکوویچ بود. پرسپولیسی‌ها ۳ بار به گزینه کروات خود پیشنهاد همکاری دادند اما این مربی روی حرف خود باقی ماند و ضمن تشکر از مدیران پرسپولیس درخواست آنها برای جانشینی یحیی گل محمدی را نپذیرفت.

پس از آن پرسپولیسی‌ها، «اوسمار ویرا» دستیار برزیلی گل محمدی را تا پایان فصل به عنوان سرمربی انتخاب کردند تا این مربی ۴۸ ساله با بزرگترین چالش فوتبالی عمر خود در عرصه مربیگری مواجه شود.

رضا جباری پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با انتخاب اوسمار ویرا به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان اظهار داشت: پرسپولیس تیم بزرگی است و نیاز دارد تا افراد با تجربه و کارکشته هدایت آن را عهده دار شوند؛ اکنون اوسمار سرمربی تیم انتخاب شده و نمی‌توان از او حمایت نکرد اما من از مدیران باشگاه بابت این انتخاب گلایه مند هستم.

مدیران پرسپولیس در تأمین بودجه کوتاهی کردند

او ادامه داد: مدیران پرسپولیس بارها اعلام کردند که بودجه کافی برای انتخاب سرمربی ندارند، سوال من از رضا درویش و اعضای هیأت مدیره باشگاه این است که چرا برای تأمین بودجه تلاشی نکردند تا یک مربی در سطح بالا هدایت پرسپولیس را بر عهده می‌گرفت. من نمی‌گویم اوسمار بد است اما او تجربه لازم برای در دست داشتن تیم پرسپولیس را ندارد و عملاً کارنامه مربیگری او خالی است.

باید از اوسمار حمایت کرد

پیشکسوت پرسپولیس افزود: حالا که اوسمار انتخاب شده وظیفه من به عنوان پیشکسوت تیم و وظیفه هواداران به عنوان مالکان اصلی باشگاه این است که از او حمایت کنیم تا پرسپولیس در بازی‌های حساسی که در پیش دارد وارد حاشیه نشود. من اصلاً دوست ندارم صحبت‌هایی را به زبان بیاورم که باعث شود تا تیم وارد حاشیه شود و به همین خاطر از اوسمار حمایت می‌کنم اما معتقدم از آنجا که پرسپولیس تیم پر هوادار و بزرگی محسوب می‌شود اعضای آن هم باید اسم و رسم دار باشند و این باشگاه محل آزمون و خطا نیست.

جباری تصریح کرد: من بارها مدیریت باشگاه پرسپولیس را مورد انتقاد قرار داده‌ام اما به هیچ وجه مشکل شخصی با رضا درویش ندارم و برای او احترام زیادی قائلم و تنها بابت تصمیمات اشتباهی که برای تیم و باشگاه می‌گیرد، اعتراض دارم. اگر عملکرد او در جهت حفظ منافع باشگاه باشد هم من و هم هواداران از او حمایت می‌کنیم اما زمانی که تصمیمات اشتباه برای تیم می‌گیرد باید از او گلایه و انتقاد کرد.

پرسپولیس باید برای جانشین بیرانوند دروازه بان جذب کند

کارشناس فوتبال در خصوص خریدهای جدید پرسپولیس گفت: دو بازیکن جدیدی که به تیم اضافه شده‌اند یکی از بهترین‌ها در پست‌های خود هستند اما نبود جانشین برای علیرضا بیرانوند به تیم بسیار لطمه وارد خواهد کرد. من در صحبت‌های خودم در ابتدای فصل هم گفتم که حتماً باید یک گلر خوب خریداری شود تا در نبود بیرانوند به مشکل نخوریم اما مدیران باشگاه توجه‌ای به این موضوع نکردند. در بازی با شباب الاهلی امارات هم نباید تمام تقصیرها را گردن دروازه بان جوان پرسپولیس انداخت.

نباید شکست برابر شباب الاهلی را گردن دروازه بان انداخت

او خاطر نشان کرد: رفیعی از دروازه بانان جوان و آینده دار فوتبال ایران است اما او تجربه ندارد و به یک‌باره نمی‌شود که جایگزین بیرانوند در دیدارهای لیگ برتر و… قرار گیرد. حضور یک گلر مطمئن از کارهایی است که حتماً باید مدیران باشگاه به آن توجه کنند و تا بیش از پیش زمان را از دست نداده‌ایم با یک دروازه‌بان مطمئن قرارداد امضا کنند. در بازی با شباب الاهلی هم به نظرم تمام تیم عملکرد ضعیفی داشتند چون اکثر بازیکنان اصلی در ترکیب بودند اما نباید زیاد به آن دامن زد و باید برای اوسمار و بازیکنان روحیه و انرژی بفرستیم تا در کار خود موفق شوند.