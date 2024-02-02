برگزاری آخرین تمرین پرسپولیس در اردوی امارات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران پس از برگزاری اردوی تدارکاتی در شهر دوبی، امروز آخرین جلسه تمرینی خود را از ساعت ۱۱ در زمین شماره یک کمپ ایرانیان دوبی آغاز کردند.

ابتدا اوسمار در خصوص برنامه‌های تیم، دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و تمرین نسبتا سنگین روز جمعه با پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی، حمله به دروازه در قالب سه گروه و فوتبال درون تیمی در هوای مطبوع این شهر به مدت ۸۰ دقیقه برگزار شد.

همه بازیکنان بدون مشکل در تمام بخش‌های تمرین شرکت داشتند و با آمادگی کامل، مراحل تمرینی را پشت سر گذاشتند.

حدود ۲۰ هوادار، میهمان تمرین امروز بودند و علاوه بر حمایت از تیم، با بازیکنان و اعضای تیم، عکس‌هایی به یادگار گرفتند.

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا (شنبه) به تهران باز می‌گردد و تمرینات خود را برای ادامه بازی‌های لیگ و حضور در رقابت‌های جام حذفی پیگیری خواهد کرد.

نخستین بازی پرسپولیس در شروع مسابقات، بازی مقابل نفت و گاز گچساران در اولین رقابت در جام حذفی خواهد بود.