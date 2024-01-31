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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

تمرین گلزنی در دستورکار پرسپولیسی ها

تمرین گلزنی در دستورکار پرسپولیسی ها

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز چهارشنبه در امارات تمرینات گلزنی را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین روز چهارشنبه سرخپوشان در اردوی دوبی از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه در ورزشگاه پلیس این شهر آغاز شد.

این تمرین با صحبت‌های فنی اوسمار برای بازیکنان آغاز شد. سپس کار با توپ، حفظ توپ و گلزنی در دروازه‌های کوچک، شوت زتی به سمت دروازه و فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت و بازیکنان با روحیه‌ای بالا بخش‌های مختلف را انجام دادند.

در بخش پایانی تمرین، اوسمار نکات مدنظر خود را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

تمرین امشب ۸۵ دقیقه به طول انجامید و کیفیت خوب زمین، سطح فنی تمرین را هم بالاتر برده بود.

حدود ۲۰ هوادار ایرانی نیز از نزدیک تماشاگر این تمرین بودند.

کد مطلب 6010767
بهنام روان پاک

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