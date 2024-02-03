برگزاری جلسه بین سرمربی و مدیرعامل/ تقویت تیم در دستورکار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با هدایت «اوسمار ویرا» باید در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی به مصاف حریفان خود برود. کاروان پرسپولیس که برای برپایی اردوی ۱۰ روزه عازم دوبی امارات شده بود، عصر امروز شنبه ۱۴ بهمن وارد تهران می‌شود تا ادامه تمرینات سرخ‌پوشان از فردا یکشنبه در ورزشگاه شهید کاظمی دنبال خواهد شد.

پرسپولیس تاکنون عیسی آل کثیر و عبدالکریم حسن را به خدمت گرفته است و مدیران این باشگاه با «ویلن موتا» مهاجم برزیلی تیم بانکوک تایلند هم به توافق شخصی رسیده‌اند اما هنوز حضور این بازیکن در پرسپولیس قطعی نشده است.

«اوسمار ویرا» و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قرار است فردا یکشنبه جلسه‌ای را برگزار و در خصوص آخرین وضعیت تیم صحبت‌هایی انجام شود. پیش از این اوسمار خواستار جذب دستیار خارجی هم برای خود شده بود که هنوز رایزنی مدیران این باشگاه با گزینه مدنظر این مربی برزیلی ادامه دارد.

این احتمال هم وجود دارد که در صورت قطعی شدن حضور مهاجم برزیلی یک بازیکن پرسپولیس در لیست مازاد قرار گیرد اما هنوز چیزی قطعی نشده است.