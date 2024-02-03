تجاوز نظامی مجدد آمریکا و انگلیس به پایتخت یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین از حمله شبانه ائتلاف متجاوز آمریکا و انگلیس به مناطقی واقع در شمال شرق و جنوب صنعا از جمله منطقه «عطان» و «النهدین» و «الحفا» خبر دادند.

خبرنگار شبکه خبری المیادین در این باره گزارش داد که در ادامه تجاوز نظامی بامدادی ائتلاف آمریکا و انگلیس، مناطق مقبنه، حیفان واقع در غرب و جنوب استان تعز ۱۱ بار از سوی متجاوزان هدف قرار گرفتند.

اما در همین رابطه خبرنگار این شبکه اعلام کرد که بیش از ۲۲ نوبت صنعا، پایتخت یمن و استان‌های دیگر هدف حملات متجاوزکارانه ائتلاف آمریکا و انگلیس قرار گرفته است.

همچنین، خبرگزاری «سبا» یمن گزارش کرد که آمریکا و انگلیس مناطق «اللحیه» و «الدریهمی» در شمال و جنوب استان ساحلی الحدیده واقع در غرب یمن را هدف قرار دادند.

شبکه خبری المسیره نیز دقایقی پیش گزارش داد که تا این لحظه، ائتلاف متجاوز آمریکا و انگلیس ۱۴ حمله به صنعا، پایتخت یمن و سایر استان‌های یمن انجام داده است.

ارتش آمریکا و انگلیس به بهانه حفاظت از امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، طی چند روز اخیر بارها مواضع جنبش انصارالله یمن را هدف قرار داده‌اند.

شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که ائتلاف نظامی آمریکا و انگلیس در ۳۰ نوبت ۱۰ نقطه از خاک یمن را هدف قرار داده است.

عضو ارشد انصارالله: مقابله به مثل خواهیم کرد

در واکنش به تجاوز نظامی گسترده ائتلاف آمریکا و انگلیس به خاک یمن، علی القحوم، عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن از مقابله به مثل نیروهای مسلح یمن علیه متجاوزان خبر داد.

القحوم با هشدار به ائتلاف متجاوز آمریکا و انگلیس گفت: «این جنگی آشکار است و متجاوزان باید منتظر حملات و واکنش نظامی یمن باشند.»

همچنین محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن بار دیگر بر تداوم عملیات علیه رژیم صهیونیستی تا پایان تجاوز این رژیم علیه غزه تاکید کرد.

البخیتی گفت: عملیات ما علیه رژیم صهیونیستی به هر قیمتی که شده تا پایان تجاوز به غزه ادامه خواهد داشت.

بیانیه آمریکا و انگلیس: به ۳۶ هدف حمله کردیم

لوید آستین، وزیر جنگ آمریکا در واکنش به تجاوزات ائتلاف آمریکایی-انگلیسی به یمن مدعی شد که هدف حملات آمریکا و انگلیس برهم زدن و کاهش توانمندی انصارالله یمن است.

وی همچنین اعلام کرد که حمله به خاک یمن با مشارکت کشورهای عضو ائتلاف نظامی در دریای سرخ از جمله استرالیا، کانادا، دانمارک، هولند، نیوزیلند و بحرین انجام شده است.

برخی دیگر از مقامات آمریکایی نیز در ارتباط با حملات تجاوز صورت گرفته به یمن مدعی شدند که به ۳۶ نقطه از یمن حمله کرده‌اند.

همچنین الجزیره به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که حمله امشب به یمن دور دوم انتقام‌گیری به خاطر سربازان کشته شده در مرز اردن بوده است.

این مقامات همچنین مدعی شدند که در این حملات به مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح مورد استفاده برای هدف قرار دادن خطوط کشتیرانی، حمله شده است.

مقامات آمریکایی همچنین اعلام کردند که این بمباران توسط جت‌های جنگنده پرتاب شده از ناو هواپیمابر آیزنهاور و کشتی‌های جنگی که موشک‌های تاماهاوک را پرتاب می‌کردند، انجام شده است.