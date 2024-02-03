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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۶

رزمایش نیروهای یمنی برای تصرف شهرک‌های صهیونیستی

رزمایش نیروهای یمنی برای تصرف شهرک‌های صهیونیستی

نیروهای مسلح یمن با انجام رزمایشی نظامی در قالب آمادگی برای نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» عملیات علیه مواضع و شهرک‌های صهیونیستی را تمرین کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، نظامیان ذخیره مرکزی نیروهای مسلح یمن در چارچوب آمادگی برای نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» رزمایشی نظامی را علیه مواضع و شهرک‌های صهیونیستی فرضی به انجام رساندند.

در جریان این رزمایش «علی الموشکی» نایب رییس ستاد کل نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن برای اجرای دستورات رهبر انقلاب یمن جهت حمایت از مردم غزه آمادگی کامل دارند.

وی همچنین تاکید کرد که ملت یمن می‌داند جنگ ۹ ساله علیه این کشور، جنگی آمریکایی- انگلیسی بوده که با نمایی عربی به انجام رسیده است.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد که کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است.

اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.

کد مطلب 6013357

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    نظرات

    • GB ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      18 4
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      پیشنهاد میکنم جزیزه ای که امارات در چند سال پیش از این کشور گرفت رو پس بگیرد اولا امارات و بحرین با اسرائیل فرق نمی‌کند دوما خاک وطنشان رو....
    • افسانه IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      14 11
      پاسخ
      جانم یمن، عشقم یمن، سربلند یمن، تاریخ ساز یمن 😍😍😍😍😍😍😍
    • کامران حیدرخانی IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      7 1
      پاسخ
      عجب دنیای عجیبی شده عمو
    • ناشناس IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      11 3
      پاسخ
      چرا بیشتر حکام اعراب طرفدار آمریکا و انگلیس وطرفدار قرآن سوزان عالمند بجای طرفداری مسلمانان
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      18 10
      پاسخ
      خدا یمن ومردم شجاعش را حفظ کند
    • للللل IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      10 9
      پاسخ
      درود برشیربچه های حیدری حوثی ها
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      8 8
      پاسخ
      خدا قوت یمنی های رزمنده ،انشاءالله آمریکا نابود خواهد شد
    • IN ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      17 8
      پاسخ
      همه آزادگان و مسلمانان عالم بوجود یمنی ها افتخار می کنند.
    • سعید IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      14 11
      پاسخ
      انشالله پایان اسرائیل نزدیک است. آیه ۶۴ سوره مائده. (قبلش وضو بگیر).
    • موصف IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      4 4
      پاسخ
      تعجب است ازعمو مسکو وحاجی پکن که قطعنامه امریکایی ضدیمن راوتو نکردند که حالا امریکا وانگلیس مثل ۲تا گرگ گرسنه انگلو ساکسونی یمن ضعیف رابمباران وموشکباران میکنند،مقاومت اسلامی متحدین مشرق زمین باید دمارازروزگار این ۲ گرگ گرسنه غرب وحشی دراورد.
    • شهباز IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      6 4
      پاسخ
      درود خدا بر یمنیهای مقاوم و مسلمانان آگاه و دشمن شناس و با وفا پیامبر(ص) بدرستی این مردم را شناخت و بوی خوبی و صداقت و دوستی اویس را در سمت یمن احساس می کرد و یقینا قوم اویس (ویس) وفادارند چون شنید پیامبر در جنگ احد دندانش شکسته و نمی توانست به کمکش بیاید از فشار ناراحتی دندان خود را شکست
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      10 4
      پاسخ
      یمن شجاع یه ضربه جانانه بزنید که برای ائتلاف گران باشه خدا با شماست ما هم پشتیبان شما مردان دلاور هستیم شما پیروز میدان جنگ هستین آمریکا هیچ غطی نمی‌تواند بکند
    • US ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      11 5
      پاسخ
      اگر راست میگید برید جلو
      • ناشناس IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        3 1
        سلام خداباافرادمقتدراست ویمن پیروزاست
    • جواد AE ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 4
      پاسخ
      درود بر یمن۶۳۳
    • ماشاا..یمن IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 1
      پاسخ
      عربستان وامارات نوکرآمریکاهستندچون اگرگوش بفرمان آمریکانباشنددریک چشم بهم زدنی آمریکاحکام این کشورهاروعوض میکنه وکسی رومیزاره همه کاره که گوش بفرمان اینهاباشه مگرنمیدونی که امارات وعربستان راه جدیدی برای ارسال محموله بجای دریای سرخ یمن برای اسرائیل جنایتکاربازکردن؟راه زمینی که کمترهم زمان میبره
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      5 1
      پاسخ
      خاک بر سر عربستان امارات اردن مصر قطر بحرین بخصوص ترکیه که حامی رژیم کودک کش هستند واقعا مرگ برای اینها باز هم خیلی کم است انشااله یمن وعراق لبنان وحامیان فلسطین پیروز خواهند شد انشااله.
    • سعید IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      زنده وجاوید باد اتحادکشورهای اسلامی علیه صهیونیست بین الملل

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