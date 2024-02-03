به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، نظامیان ذخیره مرکزی نیروهای مسلح یمن در چارچوب آمادگی برای نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» رزمایشی نظامی را علیه مواضع و شهرک‌های صهیونیستی فرضی به انجام رساندند.

در جریان این رزمایش «علی الموشکی» نایب رییس ستاد کل نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن برای اجرای دستورات رهبر انقلاب یمن جهت حمایت از مردم غزه آمادگی کامل دارند.

وی همچنین تاکید کرد که ملت یمن می‌داند جنگ ۹ ساله علیه این کشور، جنگی آمریکایی- انگلیسی بوده که با نمایی عربی به انجام رسیده است.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد که کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است.

اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.