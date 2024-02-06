به گزارش خبرگزاری مهر، «یهودا گلیکمان» روزنامه نگار صهیونیست در مطلبی در روزنامه کیکار هاشبات به نقل از منابع خود در موسسات امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت که حزبالله لبنان تاکنون تنها ۵ درصد از توان خود را در جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی مورد استفاده قرار داده و همچنان برگههای قدرت بسیار زیادی در اختیار دارد.
این مطلب در ادامه به نقل از همان منابع امنیتی به بررسی شخصیت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پرداخته و تصریح کرد که او از زمان بر عهده گرفتن پست دبیرکلی، تمام تلاش خود را برای مبارزه با ارتش اسراییل به کار گرفت و در آن زمان همواره نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی را با موشکهای کاتیوشا هدف قرار میداد. در آن سالها، به صورت سالیانه ۲۵ نظامی اسراییلی کشته می شدند.
این روزنامه نگار صهیونیست گفت که نصرالله به صورت ویژه از تمامی تحولات سیاسی اسراییل آگاهی دارد و به همین علت هر از چند گاهی با استفاده از برخی بازیهای رسانهای اسراییلیها را غافلگیر میکند. او شناخت بسیار خوبی از جامعه اسراییل دارد و حتی زندگینامه سران کنونی و گذشته اسراییل را نیز مطالعه می کند و تمام مطالب مندرج در رسانههای عبری و روزنامهها را بررسی میکند.
وی افزود که نصرالله برخلاف دیگر رهبران عرب به جرات و جسارت و اصالت خود معروف است و از به چالش کشیدن اسراییل به روشهای مختلف نظامی و تبلیغاتی هراس ندارد.
«گابی نعمان» رئیس منطقه صهیونیست نشین شالومی که شهرک وی در نتیجه حملات و موشکهای حزب الله لبنان تخلیه شده، گفت: من عذرخواهی میکنم، اما اطمینانی به ارتش اسراییل ندارم، ارتش در جنوب شکست خورده است و من بسیار از این نکته میترسم که در شمال نیز شکست بخورد، بویژه که در مناطق شمالی، سازمانی بسیار بزرگ [در تقابل با اسراییل] وجود دارد.
ژنرال «اسراییل زیف» فرمانده سابق بخش عملیات ارتش اسراییل نیز در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که در زمینه مسائل مربوط به نصرالله باید با احتیاط بسیار زیادی تعامل شود، چرا که صحبت از نصرالله، صحبت از قویترین رهبر نه تنها در لبنان بلکه در تمامی خاورمیانه است.
ژنرال زیف ضمن رد ادعاهای موجود در سرزمینهای اشغالی گفت که بر خلاف فضای عمومی حاکم بر اسراییل، سرویسهای امنیتی اسراییل هیچ اطلاعات درست و معتبری از سید حسن نصرالله ندارند، چرا که او در محیطی زندگی میکند که اگر نگوییم نفوذ به آن غیر ممکن است، باید گفت که این نفوذ بسیار مشکل است.
«دانی روبنشتاین» دیگر روزنامه نگار و مستشرق اسرائیلی نیز دبیرکل حزب الله لبنان را شخصیتی بسیار بزرگ میداند که چشم فلسطینیان و افکار عمومی عربی به آن دوخته شده است.
او با اشاره به تحولات شمال سرزمینهای اشغالی طی جنگ ۳۳ روزه گفت که نصرالله یک چهارم اسرائیلیها را بیش از ۴ هفته در پناهگاهها زندانی کرد.
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