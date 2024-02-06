به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های خبری یک کلیپ ویدئویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد تک تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی به حیوانات به ویژه دام‌ها در نوار غزه نیز رحم نکرده و تعدادی گوسفند را هدف قرار می‌دهند.

براساس کلیپ مذکور، وحشی گری نظامیان صهیونیست علیه دام‌ها در نوار غزه در منطقه بنی سهیلا واقع در شرق خان یونس انجام شده است.

شبکه الجزیره نوشت: از هفت اکتبر گذشته تاکنون نظامیان اشغالگر از ابزار گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ علیه نوار غزه استفاده می‌کنند و اقدام به قطع آب و برق در این باریکه کرده و اکثر زمین‌های کشاورزی ساکنان نوار غزه را تخریب کرده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنان طی چهار ماه گذشته به صورت تعمدی مغازه‌ها، نانوایی‌ها، چاه‌های آب و کمک‌های بشردوستانه ارسالی به نوار غزه را بمباران کرده است.

آژانس بین المللی کمک رسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) روز گذشته به هدف قرار گرفتن یک کاروان حامل حامل کمک‌های غذایی برای ساکنان شمال غزه واکنش نشان داد.

آنروا اعلام کرد: امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه زیر آتش در غزه وجود ندارد.

آژانس بین المللی کمک رسانی به آوارگان فلسطینی بیان کرد: نیاز مبرمی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شکل امن و پایدار در هر مکانی در شمال غزه وجود دارد.

توماس وایت مدیر امور آنروا اعلام کرد که یک کاروان غذایی وابسته به این آژانس در جریان حرکت به سمت شمال از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته است.