به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الجمهوریه، هشدارهای بینالمللی نسبت به گسترش دامنه جنگ در جبهه لبنان افزایش پیدا کرده و بنابر آنچه که منابع دیپلماتیک فرانسوی به این روزنامه لبنانی اعلام کردهاند، پاریس نگران گسترش تنش در مرزهای لبنان است.
این منابع تصریح کردند که تحولاتی که در منطقه شکل گرفته است، برای همه خطرناک است و این نگرانی وجود دارد که کنترل اوضاع از دست خارج شود و لبنان و اسراییل و تمام منطقه وارد جنگی گسترده شوند.
در حالی که پاریس هیچ تلاش جدی برای جلوگیری از اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و تجاوزهای آن به دیگر مناطق در لبنان و غزه و سوریه انجام نمیدهد ، بنابر اعلام این منابع دیپلماتیک، پاریس بر این نکته تاکید دارد که جبهه جنوب لبنان از حالت تنش و چالش خارج شود و امنیت و ثبات در دو طرف ایجاد گردد.
این منابع با اشاره به اینکه پاریس تلاشهای خود را در این عرصه دنبال میکند، از سفرهای مکرر دیپلماتهای خود به بیروت و تلآویو در آیندهای نزدیک خبر دادند.
الجمهوریه همچنین به نقل از منابع امنیتی لبنانی که ارتباطات گستردهای با نیروهای یونیفل دارند، نوشت که این منابع نگرانی عمیق خود را از احتمال گسترش اوضاع به سطوح خطرناک اعلام می کنند.
بر اساس این گزارش آمریکاییها نیز مدعی هستند که به دنبال گسترش دامنه جنگ به جبهه لبنان نیستند و همچنان گزینه راه حل سیاسی و دوری از جنگ را دنبال میکنند و در این رابطه مکاتبات مکرری را با طرفهای لبنانی و اسراییلی انجام دادهاند. به ادعای این منابع، عاموس هوکشتاین فرستاده آمریکا بار دیگر به لبنان و سرزمینهای اشغالی سفر خواهد کرد تا ظاهرا در حل این تنش و بحران نقش آفرینی کند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی با گسترش حملات خود به مناطق مسکونی همچنان در مرزهای لبنان بر طبل جنگ می کوبد. در همین رابطه روزنامه صهیونیستی معاریو نتایج جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده از صهیونیستها درباره لبنان و غزه را منتشر کرده و نوشت که ۷۱ درصد از اسراییلیها بر این نظر هستند که اسراییل باید عملیات نظامی گسترده علیه لبنان انجام دهد.
طبق این نظرسنجی، نیمی از اسراییلیها مخالف تصمیم نتانیاهو برای عدم اعزام هیات امنیتی به قاهره برای مبادله اسرا هستند.
نظر شما