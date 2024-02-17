به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری گزارش می‌دهند که چندین جاده در شمال فلسطین اشغالی بسته شده و هشدارهای بیشتری درباره عواقب جنگ با حزب‌الله مطرح می‌گردد.

شبکه کان رژیم صهیونیستی در این زمینه شب گذشته گزارش داد، مقامات اسراییلی بعد از تهدیدات (سید) حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله اقدام به بستن چندین جاده در مناطق شمالی کرده‌اند.

اقدام صهیونیست‌ها برای بستن جاده‌های شمال فلسطین اشغالی بعد از آن بود که سید حسن نصرالله در سخنرانی عصر روز گذشته خود صهیونیست‌ها را به پاسخی شدید به خاطر جنایت‌های اخیر آنها علیه غیرنظامیان در جنوب لبنان وعده داد.

پیش از این سخنرانی نیز رزمندگان حزب‌الله در چند نوبت مواضع راهبردی ارتش اشغالگر را به شدت مورد هدف قرار دادند.

از سوی دیگر «دانی یاتوم» رییس اسبق موساد در گفتگو با رسانه‌های عبری اعلام کرد که باز کردن جبهه جنگ با حزب‌الله، به نفع اسرائیل نیست. اسراییل امروز به تنهایی مقابل محور مقاومت ایستاده و به جای اینکه محور «لیبرال دموکرات» به رهبری آمریکا با این محور (محور مقاومت) بجنگد، اسراییل مجبور به جنگیدن با آن شده است.

وی افزود، ما در حالی که گمان می‌کردیم در حال جنگ با «پابرهنه‌ها» (حماس) هستیم، ۷ اکتبر من زمانی که متوجه شدم برای نجات اسراییل نیاز به ۲ ناو هواپیمابر داریم، بسیار شوکه شدم. اسراییل باید از این واقعیت درس بگیرد تا بار دیگر به این مزخرفات برنگردد.

«گرشون هکوهین» فرمانده سابق ستاد ارتش صهیونیستی و ژنرال ذخیره این ارتش هم به نوبه خود گفت: ما در یک وضعیت بی‌سابقه و فاجعه بار قرار داریم و شرایط منطقه شمال بسیار وحشتناک است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در همین زمینه اعلام کرد: ما در سال ۱۹۶۷ نیستیم، هیچ ارتشی وجود ندارد و قدرتی هم نداریم تا وارد یک عملیات زمینی برای عقب راندن حزب‌الله شویم و همه تهدیداتی که اسرائیل علیه حزب‌الله مطرح می‌کند، با هدف تحریک جهت انجام یک عملیات بین‌المللی است.

رسانه‌های عبری همچنین در واکنش به سخنان عصر دیروز سید حسن نصرالله اعلام کردند: نصرالله در یک سخنرانی با حالت بسیار عصبانی تهدید کرد که این بار پاسخ متفاوتی به حملات ارتش اسراییل که غیرنظامیان را هدف قرار می دهد، خواهد داد. نگرانی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد و تجارب گذشته به اسراییلی‌ها آموخته که نصرالله زمانی که تهدید می‌کند، روز بعد به آن عمل می‌کند.

رسانه‌های صهیونیستی تاکید کردند: بعد از تهدیدات نصرالله مبنی بر پاسخ به هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنوب لبنان و تاکید بر اینکه بهای سنگینی برای اسراییلی‌ها خواهد داشت، وضعیت هشدار در شمال اسراییل (فلسین اشغالی) بالا رفته است.