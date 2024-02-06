رازآلود؛ برّنده و مقاوم

خبرگزاری مهر، گروه مجله: اسراییل باد به غبغب انداخته و اعلام می‌کند که می‌تواند سربازان و رهبران حماس را در هر کجا که هستند شناسایی و ردیابی کند؛ حتی کسی که هویت پنهان شده‌ای دارد و برای تداوم این شرایط تلاش زیادی می‌کند. علیرغم این ادعا، صهیونسیت‌ها هنوز برای شناسایی چهره‌ای که سال‌هاست پشت چفیه قرمز فلسطینی مخفی شده، وامانده‌اند.

مدتی قبل همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه فشار رسانه‌ای از سوی اسراییل باعث شده کتابی حذف شود؛ کتابی در وصف این چهره معمایی که مدتی بعد با تلاش‌های بسیار به غرفه‌های فروش بازگشت.

برخی ادعا دارند که هویت ناشناس چهره پشت نقاب القسام را برملا کرده‌اند و به نظر می‌رسد این آخرین تلاش‌های آنها برای ضربه زدن به مقاومت و ایجاد عملیات روانی علیه این گروه است؛ چراکه ترور این فرد برای آن‌ها سرنوشت‌ساز شده است.

آنها گمان می‌کنند که با کشتن ابوعبیده، حماس و بازتاب رسانه‌ای بیانیه‌هایش، نفس‌های آخر خود را خواهد کشید و چند قدمی به پایانش نزدیک خواهد شد. این گمان تا حدی جدی است که رییس سابق ایستگاه سیا می‌گوید: «احتمالا اسراییل ترجیح می‌دهد مردی که پشت نقاب قرار دارد را فاش کند و سخنگوی این گروه را خفه کند تا از این طریق بر حماس پیروز شود.»

در حالی که اسراییلی‌ها تلاش زیادی دارند تا به اطلاعاتی درباره «ابوعبیده» دست پیدا کنند، برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی در منطقه این ادعا را طرح می‌کنند که چهره ابوعبیده در حقیقت یک «برند» است؛ یعنی ممکن است حماس در این سال‌ها تنها به یک نفر برای ایفای نقش ابوعبیده اکتفا نکرده باشد و چند نفر را برای این برند خلق کرده تا در صورت ترور یا دستگیری، بتواند فیلمنامه را به نفع تغییر دهد. همه اینها باعث رازآلود بودن و معمایی شدن این چهره، در سراسر دنیا شده است.

قدرت رسانه‌ای ابوعبیده

ابوعبیده سخنگوی نظامی گردان‌های القسام، شاخه مسلح جنبش مقاومت اسلامی حماس است. سخنگویی که بدون چهره، با لحن و کلام و زبان بدن خود به قدرتی رسانه‌ای برای خاک کردن هژمونی اسراییل تبدیل شده است. اطلاعات زیادی از او در دسترس نیست؛ اما این کالبد انسانی که چشم‌هایش به سختی از پشت چفیه قرمز فلسطینی پیداست و لباس نظامی به تن دارد، با محبوبیت قابل توجهی که به دست آورده دیگر فقط سخنگوی قسام نیست، بلکه صدایی است که آزادی‌خواهان در کشورهای مختلف مشتاق شنیدن آن هستند.

ابوعبیده اولین بیانیه خود را در سال ۲۰۰۶ با لحنی شیوا و قاطعانه و عاطفی قرائت کرد؛ بیانیه‌ای که در پی قتل عام خانواده فلسطینی در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۰۶ در ساحل بیت لاهیا شمال غزه صادر شده بود. اولین پیام ابوعبیده ۲۵ همان ماه منتشر شد که پاسخی به اندوه تنها دختر بازمانده از آن خانواده بود. او به نمایندگی از گردان‌های القسام، مسئولیت عملیات نظامی که در شرق شهر رفح در جنوب غزه رقم خورده بود را بر عهده گرفت؛ در این عملیات مهم، دو سرباز اسرائیلی کشته، دو نفر مجروح شدند.

حالا بعد از حوادث ۷ اکتبر و شروع حملات گسترده و مداوم اسراییل به نوار غزه، تصویر او به یک نماد مقاومت و محبوب ارتقا پیدا کرده است. اظهارات ابوعبیده به روز رسانی‌های دقیقی را در مورد تحولات سیاسی و میدانی جنگ به زبانی صریح و گاهی نیز با طعنه ارائه می‌کند.

یکی از کاربران فضای مجازی درباره این چهره نوشته است که او با تکان دادن انگشت اشاره‌اش به دنیا و به خصوص اسراییل فهم می‌کند که «ما فقط از خدا و فرمان خدا می‌ترسیم، مثل تگرگ بر سر ستمگران می‌باریم و هنگامی که با ظالم می‌جنگیم خداوند به ما نیرو می‌دهد.»

محبوبیت جهانی

ظهور رسانه‌ای ابوعبیده و سخنان محکم او چنان توجه همگان را به خود جلب کرده که در کشورهای مختلف نمود داشته است. بنا بر اخبار برخی خانواده‌ها در ترکیه نام فرزندان خود را «ابوعبیده» گذاشته‌اند؛ همان طور که می‌دانید مردم ترکیه یکی از ملت‌هایی هستند که در روزهای اخیر حضور خیره‌کننده‌ای در کنار مردم فلسطین داشته‌اند و فارغ از تصمیمات سیاستمداران خود هرگز میدان تظاهرات را خالی نکرده‌اند.

پس از عملیات طوفان الاقصی نام این سخنگو محبوب‌ترین نام در ترکیه شد و عکس او را در واشنگتن دی سی بالا برد. سخنگوی گردان‌های قسام، دل معتقدان به مسئله فلسطین را تسخیر کرد و با وجود تمام جنایت‌ها و کشتارهای اشغالگران در باریکه غزه، سخنان او به مردم امید تازه‌ای بخشید.

مصر کشور دیگری است که علیرغم جهت‌گیری دولت خود به نفع اسراییل، آزادی‌خواهان زیادی دارد. مصری‌ها خبر دادند که تعدادی از درمانگاه‌های تخصصی و خصوصی اعلام کرده‌اند که هر خانواده‌ای نام نوزاد پسر خود را ابوعبیده بگذارد تمامی هزینه‌های زایمان رایگان برای آنها خواهد شد.

محبوبیت حماس و گردان القسام در اردن نیز افزایش چشمگیری داشته است. مصداق این ادعا آن است که ۲۴ نوامبر، یک روز پس از آنکه ابوعبیده از اردنی‌ها خواست تا وارد میدان شوند، هزاران اردنی در حمایت از گروه مقاومت به خیابان‌ها آمدند در حالی که پوسترهای مبارزان حماس و ابوعبیده در میان جمعیت تظاهرکنندگان دست به دست می‌شد.

نکته قابل توجه آن است که این چهره ناشناخته مقاومت به ندرت ظاهر می‌شود، اما در همان زمان اندک و نادر، پیام‌های دقیق و مختصر خود را به نحوی ارائه می‌دهد که چشم‌ها و گوشهای مردمی که اخبار غزه را در کشورهای مختلف دنبال می‌کنند به خود می‌دوزد؛ به ویژه میلیون‌ها عرب در کشورهای منطقه با دقت به او گوش فرا می‌دهند.

جالب آن است که حتی فضای هیجانی فوتبال جام ملت‌های آسیا هم مانع از بی‌توجهی به ابوعبیده نمی‌شود. بازی ایران و فلسطین که از جمله اولین رقابت‌های این تورنمنت بود، بازی حساسی بود که تعداد زیادی از هواداران و حامیان آزادی فلسطین در قامت تماشاچی فوتبال به استادیوم «اجوکیشن سیتی» آمده بودند اما چند دقیقه‌ای در میان بازی هیجان‌انگیز که زمان سخنرانی ابوعبیده بود، توجه خود را از مستطیل سبز گرفتند و متوجه پخش اظهارات جدید سخنگوی قسام کردند. تصویر منتشر شده از پدر امیر قطر در حالی که در استادیوم سخنرانی ابوعبیده را گوش می‌کند به شدت مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

علاوه بر همه اینها از ابتدای طوفان‌الاقصی، عکس‌های زیادی از کودکان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برای شنیدن اظهارات ابوعبیده به صفحه تلویزیون زل زده‌اند. یکی از معروف‌ترین این تصاویر، مربوط به کودکان یک خانواده مصری است که روی زمین و مبل نشسته‌اند و غرق تماشا هستند.

صحنه‌ای که توجه آنان را به خود جلب کرده، تصویر بازی ویدیویی یا انیمیشنی محبوب نیست؛ ابوعبیده است که سربندی با نشان نیروهای قسام بسته و صورتش را مطابق معمول تا حد امکان با چفیه قرمز فلسطینی پوشانده شده است. کودکان محو بیانات نظامی ابوعبیده می‌شوند و خیلی زودتر آنچه که باید و شاید، مفهوم جنگ و اشغال را فرا می‌گیرند.

در جایی دیگر، دختری از کشور پاکستان و از طرفداران ابوعبیده ویدیویی در شبکه ایکس منتشر می‌کند با این عنوان که: «ابوعبیده کیست؟» ویدئویی که در آن درباره این چهره این طور می‌گوید: «نامی که بسیاری از فلسطینی‌ها و دیگران امروز تکرار می‌کنند، ابوعبیده است، هیچ‌کس او را نمی‌شناسد، تعداد کمی از مردم او را دیده‌اند و ابر قدرت‌های جهان در تلاش برای رسیدن به او هستند، اما خداوند او را تحت حمایت خود قرار داده است. لقب یکی از اصحاب پیامبر را به او داده‌اند، ابن‌الجراح که نقش به سزایی در فتح مسجدالاقصی داشت. اکنون دعا می‌کنیم خداوند او را حفظ کند و توفیق دهد.»

کاربران بسیاری با ملیت‌های مختلف، در واکنش به این ویدیو نظرات مثبت خود را نسبت به ابوعبیده اعلام کرده و برای او که در خستگی‌های نظامی به نماد مقاومت فلسطین و یک قهرمان تبدیل شده دعای خیر کرده‌اند.

بنا بر آنچه گفته شد حالا مدتی است که ابوعبیده اسم رمزی در محور مقاومت فلسطین شده است. به گفته برخی رسانه‌های خارجی زبان، فضایی که درباره او در رسانه‌های اجتماعی ایجاد شده، این سخنگوی قسام را به شخصیتی بی‌سابقه در تاریخ حماس بدل ساخته است. همه اینها از چشم‌های پنهان شده پشت چفیه فلسطینی، کاراکتری محبوب و در عین حال رازآلود ساخته است.