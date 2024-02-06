احداث دومین مجتمع تولید «گاز طبیعی مایع» با فناوری بومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان، یک شرکت دانش بنیان پس از سال‌ها تلاش، موفق به بومی سازی دانش تولید گاز طبیعی مایع LNG شده و اولین مجتمع تولید ال ان جی در ایران را در تهران، طراحی، احداث و راه اندازی کرده بود.

سوخت مورد نیاز برای نخستین پایگاه مرزی از مجتمع تولید ال ان جی در تهران، تامین شده است.

با کلنگ زنی دومین مجتمع تولید ال ان جی بر اساس فناوری داخلی توسط این شرکت در شهرستان ارومیه، تامین سوخت سایر پایگاه‌های مرزی از طریق این مجتمع انجام خواهد شد.

ال ان جی (گاز طبیعی مایع)، یک راهکار نوین و ایمن جهت گاز رسانی به نقاط دور دست و صعب العبور است. گاز طبیعی در فشار یک بار و در دمای تقریبی ۱۶۰- درجه سانتی گراد مایع می شود و حجم آن بیش از ۶۰۰ برابر کاهش می یابد.

این حامل انرژی پرارزش به دلیل سهولت در استفاده، ارزش حرارتی بالا، به صرفه بودن و آلایندگی بسیار پایین در مقایسه با دیگر انواع سوخت‌های فسیلی، به طور گسترده‌ای در اقصی نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلایل استفاده از گاز طبیعی در سبد انرژی جهان یک روند فزاینده و رو به رشد است.

فرج الهی، مدیر مرکز طرح های کلان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری طی سخنانی در این مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تسلیت سالروز شهادت جانگداز حضرت امام موسی کاظم (ع) از اعتماد مجموعه سپاه پاسداران به شرکت های دانش بنیان برای استفاده و توسعه فناوری داخلی، تشکر کرد.

وی با بیان گزارشی از حمایت های صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه فناوری های حوزه نفت و گاز در خصوص آینده روشن توسعه پلنت های ال ان جی در کشور با فناوری بومی ابراز امیدواری کرد.