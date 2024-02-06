به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در ادامه نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امیدوارم خروجی این همایش دستاورد ارزشمندی برای قوه قضائیه و مراکز علمی و حقوقی باشد و آنچه که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران است برای قوه قضائیه بتواند دستاوردهای ارزشمندی را داشته باشد.

وب افزود: همزمانی این همایش با دهه فجر که آغاز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به فال نیک می‌گیریم، به وجود آمدن نظام جمهوری اسلامی و تلاش امام راحل ره برای تحقق این نظام هدف اصلی‌اش همان هدف اصلی پیامبران بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: اجرای عدالت و زمینه تحول عدالت توسط خود مردم نظام جمهوری اسلامی باید ایجاد شود باید بستر اجرای عدالت در خود جامعه آن هم جامعه‌ای با این سوابق نورانی بتواند اهداف ارزشمند جمهوری اسلامی محقق شود.

وی افزود: اجرای عدالت اختصاص به قوه قضائیه ندارد در نظام جمهوری اسلامی همه بخش موظف اند کار خود را در چارچوب عدالت انجام دهند، ارتباط اجرای عدالت با قوه قضائیه دارای مفهوم خاصی است و قبل از هر چیزی ما باید یک نظام قضائی در تراز نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم که در طول این ۴۴ سال عمر جمهوری اسلامی قدم‌های ارزشمندی برداشته شده است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: در آغاز پیروزی انقلاب وقتی انتصابات امام راحل ملاحظه می‌کنید می‌بینید که فردی را در رأس دستگاه قضائی منصوب کردند که از جهات مختلف شاخص‌ترین است و آن شهید بزرگوار آیت بهشتی بود.

وی ادامه داد: انتصاب شهید بهشتی در رأس دستگاه قضائی نشان از اهمیت این مجموعه از منظر امام راحل بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از سال ۸۰ و ۸۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی به تعیین سیاست‌های کلی برای بخش‌های مختلف قوه قضائیه که شامل ۱۷ بند بود تعیین کردند.

وی با بیان اینکه با وضعیت مطلوب در دستگاه قضائی فاصله داریم، افزود: باید از خبرگان، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و همه دلسوزان برای ارتقای سطح دستگاه قضائی کمک گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با همه زحماتی که همکاران در دستگاه قضائی انجام می‌دهند، کاستی و ضعف‌هایی را در دستگاه قضائی شاهدیم. اطاله دادرسی یکی از مشکلات در جلب رضایت مردم است و دستگاه قضائی از این موضوع رنج می‌برد.

رئیس دیوان عالی کشور با طرح این سوال که چرا نباید تلاش کنیم تا حد مقدور از موضوعات مختلف، جرم‌زدایی کرده و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم، گفت: وجود این مقدار پرونده در دستگاه قضائی جای تأمل دارد و پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضائی باید روی این موضوع کار کند.

وی گفت: باید توجه داشته باشیم که وظیفه دیوان عالی، نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم است و این امر بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: طبق فرمایشات رهبر انقلاب، اتقان آرا باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: امروز آنچنان موضوعات متنوعی داریم که به هر کدام از قضات موضوعات مختلفی ارجاع داده می‌شود لذا یکی از ضروری‌ترین کارها در قوه قضائیه، تخصصی کردن شعب است.

وی گفت: ۲۴۶ مقاله در این همایش تدوین شده که بسیار ارزشمند است. امیدوارم این مقالات را عملیاتی کنیم به نحوی که در اینده شاهد قدم‌های مؤثری در تحقق مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه قضا باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی اقدامات فراوانی انجام می‌شود که قابل تقدیر است، اما اصطلاحاً باید به نیمه خالی لیوان هم توجه داشته و تلاش کنیم نقصان‌ها و کمبودها جبران شود