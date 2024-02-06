به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مراسم افتتاحیه نشست سراسری مدیران حراست دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری با حضور امام جمعه زاهدان، استاندار سیستان و بلوچستان و رئیس مرکز حراست وزارت علوم و هیأت همراه، رئیس بسیج اساتید امروز در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست از تلاشهای ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر و تلاشهای وی برای آماده سازی دانشگاه برای برگزاری اجلاس روسأی دانشگاههای کشور از حضور مجدد خود در دانشگاه سیستان و بلوچستان ابراز خرسندی کرد.
فامیل کریمی با بیان اینکه صیانت و حفاظت شاخصه اصلی حوزه حراست است، گفت: باید مانند گذشته در مسئله انتخابات، در چهارچوب وظیفهای که برای ما تعیین شده با جدیت و همت بیشتری عمل کنیم.
وی خطاب به مدیران حراست دانشگاهها گفت: وقتی در مسؤولیتی قرار میگیریم نمیتوانیم بگوییم که خودمان هستیم و هدفمان باید رضایت خداوند باشد چون ما متعلق به مردم هستیم.
وی هدف از برگزاری این نشست در دانشگاه بزرگ سیستان و بلوچستان را، ظرفیتهای بالای این استان و به ویژه این دانشگاه دانست.
این مسؤول ادامه داد: امروز باید علاوه بر ظرفیت سازی در بخشهای مختلف دانشگاهها، سراغ حوزه فناوری و کارآفرینی برویم.
وی افزود: باید به وظیفه صیانت و حفاظت که شاخصه اصلی حوزه حراست است معنی و مفهوم ویژه ببخشیم، وظیفه ماست که چون گذشته در مسئله انتخابات پر اهمیت اسفند ماه امسال، در چهارچوب وظیفهای که برای ما تعیین شده با جدیت و همت بیشتری عمل کنیم.
آیت الله محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه شهر زاهدان، جایگاه حراست را جایگاه صیانت، حفاظت و راهنمایی خوانده و گفت: انجام امور بر اساس رویه تعادل و به دور از افراط و تفریط، انجام کارها براساس عقل و تدبیر و رعایت عدل و انصاف همراه با اخلاق نیکو از نکات کلیدی بوده که رعایت آنها تأثیرگذاری کارها را بیشتر خواهد کرد.
محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان هم در این مراسم ضمن اشاره به وسعت و پراکندگی استان و وجود مرزهای آبی و خاکی با کشورهای همسایه به ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف از جمله معدن، کشاورزی و بنادر تاکید کرد و گفت ظرفیتهای زیادی در استان برای توسعه وجود دارد که دانشگاه میتواند با پرورش و تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین، باعث رشد و توسعه جامعه شود.
وی افزود: مسؤولیت سخت و مهمی بر عهده مدیران حراست دانشگاه است یکی از مهمترین آنها حراست از فکر و اندیشه است.
غلامرضا رضایی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان به تشریح تاریخچه مختصری از این دانشگاه از زمان تأسیس پرداخت و گفت: امروز دانشگاه سیستان و بلوچستان به اندازه کل آموزش عالی کشور در سال ۱۳۵۷ است.
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