سیدعلی مساوات در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روز ۲۰ آذرماه عاشورا سال ۵۷ بود که ۲ الی ۳ حرکت در سطح همدان، یک حرکت هم خارج از استان توسط عناصر همدانی به وقوع پیوست افزود: ترور استاندار همدان فردی به اسم خاویاری بود که توسط سرباز شهید محسن مباشر کاشانی در جلوی ساختمان، بیمارستان مباشر کاشانی که قبلاً به کاخ استانداری معروف بود به وقوع پیوست که البته منجر به مجروحیت استاندار شد و می‌دانیم که استاندار فردی وابسته به ساواک و مراکز دولتی رژیم بود.

مساوات به حرکت دوم که در ملایر اتفاق افتاد اشاره کرد و گفت: حرکت دوم توسط شهید وفایی اتفاق افتاد، عملیاتی بود که ایشان خود را با خودرو به تعداد زیادی از عناصر سرسپرده رژیم در شهربانی ملایر کوبید.

مساوات به حرکت سوم در تهران که به گلوله بستن افسران گارد جاویدان توسط یکی از عناصر اصلی که یک سرباز همدانی به اسم شهید ناصرالدین امیدی عابد بود اشاره کرد و گفت: این سه اتفاق به نوعی سه عملیات انتحاری بود که در همان روز عاشورا سال ۵۷ اتفاق افتاد، بعد از این داستان‌ها رژیم دستش آمد که مردم از حالت انفعالی و حالت به اصطلاح پدافندی خارج شدند و به نوعی ضرباتی به رژیم، شاکله و عناصر وابسته به آن وارد می‌کنند.

وی افزود: در همدان ترور یک فرد بسیار خائن در شهربانی همدان به نام کازرونی داشتیم که عامل شهادت تعداد زیادی از عناصر انقلابی شهر همدان بود که توسط یکسری از افراد انقلابی در جلوی خانه‌اش در بلوار کاشانی ترور شد و از آن به بعد به نوعی عناصر وابسته به رژیم و به اصطلاح نیروهای نظامی و انتظامی متوجه شدند که به این راحتی نمی‌توانند روی مردم آتش باز کنند و مردم را به گلوله ببندند.

این پژوهشگر و مورخ همدانی با اشاره به اینکه اوایل دی ماه ۵۷ حضرت آیت الله مدنی از تبعید برگشتند و به همدان آمدند، در صورتی که به اشتباه می‌گویند ایشان همدان تبعید بودند که درست نیست افزود: شهید مدنی در سال ۴۰ و ۴۱ با دعوت آیت الله آقا ملاعلی همدان آمدند و از سال ۴۸ و ۴۹ ایشان به استان لرستان و بعدها به شهر بابک کرمان و نورآباد ممسنی و جاهای مختلف دیگری تبعید شدند و در اوایل دی ماه سال ۵۷ ایشان در طی یک استقبال ده‌ها هزار نفری مردم همدان وارد همدان شدند و به محض ورود ایشان در همان مکان هتل بوعلی، پشت هتل بوعلی که بعدها تبدیل شد به دادگاه انقلاب، شورای انقلاب در همدان تشکیل شد که ایشان در آنجا استقرار پیدا کردند و عناصر انقلابی اطراف ایشان بودند.

وی اظهار داشت: شهربانی‌ها گاهی دخالت می‌کردند ولی متوجه شدند که از عهده آنها برنمی آید چون از شهید مدنی به شدت می‌ترسیدند و کار به جایی رسیده بود که شهربانی و تیپ سه زرهی جاده کرمانشاه که اسم آن قهرمان شده بود، بعدها با شهادت شهید قهرمان دودانگه در سال ۵۷ نامش به پادگان شهید قهرمان تغییر کرد.

مساوات بیان کرد: اینها هم به نوعی از آیت الله مدنی تبعیت داشتند و عملاً و علناً با ترور استاندار، ردپایی از دولت رژیم شاهنشاهی در همدان دیده نمی‌شد، با فرار شاه در ۲۶ دی ماه عملاً استحکام شورای انقلاب در همدان خیلی منسجم‌تر شد حتی مثلاً رئیس ژاندارمری و فرمانده پادگان سه زرهی خدمت آیت الله مدنی رسیدند و از ایشان خط فکری می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه پایگاه نوژه با هدایت آیت الله مدنی و علمداری شهید حسین شاه حسینی همافری شهید نوژه به نوعی همخوانی پیدا کرده بود و با انقلاب و در مسیر انقلاب قدم برداشتند تصریح کرد: کار به جایی رسید که در آنجا حتی در یک روز صدها نفر از پرسنل روزه‌ی سیاسی می‌گرفتند علیه رژیم و کاملاً پایگاه نوژه با انقلاب همراه شده بود و همه ی اینها با هدایت آیت الله مدنی بود و همه خط فکریشان را از ایشان می‌گرفتند.

وی با اشاره به اربعین حسینی در تاریخ ۲۹ دی ماه در همدان افزود: در روز اربعین حسینی در همدان آن قدر جمعیت در میدان امام خمینی جمع شده بودند، از روستاهای اطراف همدان بخصوص مردم روستاهای شهرهای بهار، کبودرآهنگ، رزن وارد همدان شدند و همراه با مردم همدان راهپیمایی می‌کردند آنقدر جمعیت زیاد بود که بر عکس مسیر راهپیمایی‌های متداول قبلی مسیر راهپیمایی را گذاشتند در حاشیه شهر و یک جمعیتی شاید بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر طبق آن چیزی که در نشریات و روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان درج شده بود با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر در راهپیمایی همدان حضور داشتند و جمعیت طوری بود که شاید انتهای جمعیت خیابان اکباتان بود همین مکانی که در حال حاضر ترمینال مینی بوس‌ها، همان منطقه سفید آبی است.

وی با بیان اینکه جمعیت معطوف شده بودند به آن سمت و کیلومترها جمعیت مردم بودند طوری بود که مردم وقتی دور می‌زدند دوباره از خیابان شهدا و تختی وارد میدان امام شدند افزود: شهید آیت الله مدنی قرار بود در این مراسم سخنرانی کنند اما هنوز در خیابان اکباتان انتهای جمعیت داشتند می‌رفتند و چندین کیلومتر جمعیت بود.

وی با اشاره به اینکه در راهپیمایی اربعین حسینی سال ۵۷ در همدان نشانه اوج حضور مردم همدان متجلی و هویدا شد افزود: بعد از این راهپیمایی عناصر وابسته به حکومت دستشان آمد که با مردم چند چند هستند و کجای این گردونه‌ی انقلاب قرار گرفتند، مردمی که کاملاً تبعیت می‌کردند علی رغم کمی و کاستی‌هایی که بود آن سرمای همدان، نبود نفت، صف‌های کیلومتری نفت، اما مردم با عشق، جان و دل شبانه روز بعد از آن در راهپیمایی‌ها حضور داشتند.

وی بیان کرد: تعداد زیادی از همافران شهید نوژه همدان بخصوص بعد از ورود حضرت امام در ۱۲ بهمن ۵۷ تعداد زیادی از این همافرهای پایگاه نوژه بازداشت شدند و انتقالشان دادند به استان‌های دیگر که با رفتن شاه در ۲۶ دی ماه، در اصل همدان جز معدود استان‌های کشور بود که مجسمه‌های شاه توسط خود عناصر رژیم شاه به پایین کشیده شد یعنی در شهر همدان ۴ مجسمه از شاه و پدرش توسط شهربانی و پادگان شهید قهرمان پایین کشیده شدند، در همان روز ۲۶ دی ماه با فرار شاه بدون هیچ درگیری مجسمه‌ها توسط خود نیروهای عناصر رژیم پایین کشیده شدند که حضور شهید مدنی مثل یک استوانه و ستون محکمی برای همدانی‌ها بود.