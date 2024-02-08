به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول کرو دراگون از ایستگاه فضایی بین المللی در ساعت ۹:۲۰ دقیقه صبح به وقت آمریکا(دیشب) جدا شد و قرار است در ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز جمعه در آب های زمین فرود بیاد.

قرار بود کپسول دراگون روز شنبه (۳ فوریه ۲۰۲۴ میلادی) در ساعت ۱۱:۰۵ دقیقه به وقت گرینویچ به زمین بازگردد. اما آب وهوای نامساعد در محل فرود کپسول( در آب های سواحل فلوریدا) این برنامه را به تاخیر انداخت.

طی ماموریت Ax-۳ یک کپسول کرو دراگون حامل ۴ فضانورد، همراه موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس ایکس از مقر فضایی کندی در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی به مدار زمین پرتاب شد. این فضانوردان مایکل لوپز آلگریا از ناسا، والتر ویلادی از ایتالیا، آلپر گزراوچی نخستین فضانورد ترکیه و مارکوس واندت بودند.

آنها طی اقامت خود در فضا بیش از ۳۰ آزمایش علمی انجام دادند که شامل فعالیت هایی در زمینه فیزیک و پزشکی فضایی بوده است. برخی از تحقیقات انجام شده توسط این چهار فضانورد به شرکت آکسیوم اسپیس کمک می کند برنامه های آموزشی خود قبل از ماموریت های آینده را ارتقا دهد.