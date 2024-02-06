چین ابرماهواره هوش مصنوعی را به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، نشریه خبری CGTN مدعی است که این نخستین ابر ماهواره تجاری هوش مصنوعی در مدار زمین به حساب می آید.

البته سال گذشته یک موشک تجاری چینی مجموعه ای از ماهواره ها را به مدار زمین برد که یک ماهواره پیشرفته هوش مصنوعی به نام «WonderJourney» نیز در بین آنها بود. ماهواره مذکور می تواند به تنهایی داده ها را فراوری کند و نیازی به کنترل آن از روی زمین نیست. هدف آن نیز هموار کردن مسیر برای فضاپیماهای خودران در آینده است.

اما ابرماهواره جدید توسعه یافته توسط شرکت «گائوشینگ آیرواسپیس تکنولوژی» که «رانگپیائو» یا «شینگشیدای ۱۸»( Xingshidai-۱۸) نامیده می شود ، یک ماهواره شبکه سنجش یکپارچه مجهز به ششمین نسل سیستم های رایانشی است.

این ماهواره الگوریتم هوشمندی دارد که انواع مختلف داده را ترکیب و تحلیل می کند. عملکرد ماهواره مشابه شیوه کارکرد حواس انسان با یکدیگر است تا درک کامل تری از محیط اطراف فراهم کند.

ماهواره جدید می تواند با سیستم های دیگر از راه دور ارتباط برقرار کند و به همین دلیل برای شبکه های ارتباطی آینده کارآمد خواهد بود. ماهواره مذکور از مرکز پرتاب ماهواره ای در شمال چین به فضا رفت. هرچند اطلاعات زیادی درباره این ماهواره وجود ندارد اما الگوریتم هوش مصنوعی شنگشیدای-۱۸ احتمالا برای پردازش و تحلیل انواع مختلف داده های جمع آوری شده توسط حسگرها طراحی شده است.

هنگامیکه ماهواره در مدار خود قرار گیرد تست هایی انجام می دهد تا عملکرد درست و کارآمد سیستم های هوش مصنوعی در شرایط فضایی واقعی تایید شود.

این بدان معنا است که داده های به دست آمده از دوربین ها، طیف سنج ها و دیگر ابزارهای موجود روی ماهواره بررسی می شوند. هدف از انجام این کار افزایش قابلیت های ماهواره در انجام فعالیت هایی مانند رصد زمین، جمع آوری اطلاعات و احتمالا تصمیم گیری خودکار براساس اطلاعات تحلیل شده است.

پرتاب این ماهواره اهمیت زیادی دارد زیرا دومین پرتاب موشک جیلانگ ۳ در ۲ماه اخیر است. علاوه بر آن ماهواره شینگشیدای ۱۸ ارسال شده در این ماموریت مجهز به هوش مصنوعی است. در حال حاضر تمرکز اصلی چین کنترل عملکرد سیستم هوشمند ماهواره در فضا است.