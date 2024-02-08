واکنش چارچوب هماهنگی سیاسی عراق به ترور ابوباقر الساعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق در بیانیه ای به جنایت آمریکا در شهادت ابوباقر الساعدی از فرماندهان مقاومت عراق واکنش نشان داد.

چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراقی در بیانیه خود به شدت حملات مکرر نیروهای آمریکایی و نیز عبور ارتش آمریکا از خطوط قرمز از طریق هدف قرار دادن نیروهای رسمی عراق که در نابودی گروه تروریستی داعش نقش داشتند و اراضی عراق را از لوث تکفیری ها پاکسازی کردند، را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق آمده است که این حادثه در تناقض با ماموریت های نیروهای ائتلاف آمریکایی است و ما آنرا انتقامی خونین از فرماندهانی که با قدرت در برابر تروریسم ایستادند، محسوب می کنیم.

همچنین چارچوب هماهنگی شیعی عراقی بر لزوم تداوم تلاشهای دولت عراق برای پایان ماموریت ائتلاف بین المللی و پایان سریال حملات خصمانه و حقظ امنیت شهروندان عراقی تاکید کرد.