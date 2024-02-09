استان «خراسان بزرگ» به عنوان شاهراه تجارت با آسیا و مشرق زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش هم اندیشی و هم افزایی کارآفرینان و تولید کنندگان عرصه صنعت، معدن و تجارت کشور با حضور محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بابک نگاه داری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌، سید احسان مصطفوی، مدیر طرح و برنامه خانه صمت جوانان ایران و مدیر عامل انجمن فرا نگران نوین، قاسم نوده فراهانی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مهندس محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، دکتر عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از کارآفرینان، صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی برگزار شد.

در پایداری انتخابات کشور باید تلاش کرد

‌عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این همایش، گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور باید حضور مؤثر داشته باشند. تولیدکنندگان اهل صنعت، مطالبه‌گری خود را در سطح کلان کشور داشته باشید و با مطالبه گری‌های خود می‌توانید با بزرگان ازجمله دکتر قالیباف در تعامل باشید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان به مطالبه‌گری گفت: از شما می‌خواهم تنور انتخابات را گرم‌کنید و با مطالبات خود و بیان نقطه نظرات خود در برگزاری هر چه تمام‌تر انتخابات تلاش کنید.

کارآفرینان سردار عرصه تولید محسوب می‌شوند

محمد مهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنعتگران و کارآفرینان را سرداران عرصه تولید خواند و گفت: هفته گذشته در نمایشگاه توانمندی‌های صنعت، به نیابت از تولیدکنندگان و صنعتگران گزارشی را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردم که باعث خرسندی ایشان بود.

وی گفت: حضرت آقا در این جلسه فرمودند «تنها ناراحتی من این است که این موارد به درستی به مردم منتقل نمی‌شود و آن‌ها از این حجم تولید، ابتکار، نوآوری و پیشرفت کشور مطلع نیستند.» در این راستا رسالت مهم کل جامعه و به‌ویژه رسانه‌هاست که این مسؤولیت خطیر را انجام دهند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره میزان تولید، ابتکار، نوآوری و پیشرفت کشور، به جامعه امید می‌دهد و این امید، روحیه تولید را بالا می‌برد. در واقع وجه اشتراک همه ما تولید است و به فرموده مقام معظم رهبری، تولید هم تنها راهکار حل مشکلات کشور است.

برادران، ضمن تاکید بر اینکه مسئله روز ما تولید است و باید در همه حوزه‌ها بیشترین نگاه را به این حوزه داشته باشیم، اظهار کرد: هفته گذشته شاه بیت سخنرانی حضرت آقا هم این بود که توسعه، نیروی انسانی می‌خواهد که ما داریم و وجه مهم این نیروی انسانی، ابتکار است و ایشان تعبیری از بخش خصوصی توانمندی داشتند که می‌تواند ایران را به اوج برساند.

در صنعت شعار «باهم بودن زیباست» حائز اهمیت است

مدیر طرح و برنامه خانه صمت جوانان ایران، گفت: ما در صنعت همواره به اصل بهبود مستمر نظارت میدانی و کار تیمی معتقدیم و اعتقاد داریم که برای پیشرفت، فراتر از رقابت، نیازمند رفاقت هستیم و رشد فردی را در رشد همگانی می‌دانیم؛ این تفکر ما را بر آن داشت به منظور تجمیع توان صنعتگران و کارآفرینان انجمنی را تأسیس کنیم که شعار آن 《 با هم بودن زیباست 》 می‌باشد.

مدیر طرح و برنامه خانه صمت جوانان ایران در ادامه تاکید کرد: هم اکنون تشکل فرا نگران با همراهی و همکاری جمعی و مردمیِ بیش از ۱۳۰۰ برند ملی در عرصه صنعت، تولید و کارآفرینی و در نتیجه ۱۴ سال با هم بودن و همیاری، جهت حمایت ویژه از فعالان حوزه کارآفرینی ایران عزیز بوده است.

مصطفوی ادامه داد: طرح‌ها و برنامه‌هایی همچون پیشنهاد ایجاد دفاتر پیشخوان کسب و کار کشور به منظور ارائه خدمات به کلیه فعالین کسب و کار در زنجیره ارزش صنعت در کل کشور و ایجاد سازمان بین‌المللی خلاقیت آموزش،حمایت و بهره‌برداری زعفرانِ ایران با نام اختصاری 《OSEC》 با هدف هم افزایی ملی و بین‌المللی حوزه زعفران را مدیریت خواهد کرد.

مدیر عامل انجمن فرا نگران نوین گفت: ایجاد و طرح‌ریزی سوغات ملی ایران جهت معرفی محصولات استراتژیک کشور به عنوان سفیر فرهنگی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و همچنین سورنا (ساماندهی، واکاوی و رونق نوآفرینی ایران، ماحصل ۱۴ سال هم افزایی بین ۱۰۰۰ برند ملی و بین‌المللی ایران است) _ دستیار مجازی (هوش مصنوعی) انجمن فرا نگران، از جمله دستاوردهای اخیر فرا نگران می‌باشد.

مدیر طرح و برنامه خانه صمت جوانان ایران اظهار کرد: بی‌شک مجموعه این دستاوردها نتیجه حمایت‌های مسئولین محترم از خدمتگزاران اقتصادی کشور خصوصاً عزیزانی است که در این‌نشست حضور دارند و ما بخاطر حسن حضور این سروران در این نشست گرد هم آمدیم.

وی ادامه داد: این جمله از شهید آوینی برایمان بسیار تأثیر گذار بوده است 《 اگر انسان‌هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند خود، از معیارهای عصر خویش تبعیت کنند، هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد》و در این راستا همیشه از تجربه بزرگان و پیشکسوتان و همچنین علم و دانش جوانان جهت توسعه کار و کارآفرینی بهره‌مند شده‌ایم، اما بازخوردی که از برخی دریافت می‌نمائیم گواه این موضوع است که می‌گویند چراغ خاموش حرکت کنید، خیلی بزرگ نشوید، آهسته حرکت کنید، مرجع نشوید، سعی کنید زیاد دیده نشوید.

مصطفوی افزود: ولی ما در جهت آبادانی کشور و توسعه کسب و کارمان و تحقق اهداف در گام دوم انقلاب باید قوی‌ترین، سریع‌ترین، جامع‌ترین، جسورترین و پرنورترین باشیم و در دنیا محصولات و تولیدات استراتژیکمان به ویژه زنجیره ارزش زعفران این طلای سرخ ایران زمین مرجع باشد. محصولاتی که خاستگاهشان برای خاک ایران است. باید برای بهره‌مندی از همه افکار و اندیشه‌ها ایده داد و تلاش کرد، قانونی راهگشا می‌شود که ظرفیت‌ها را بداند، کار را بشناسد و هدف را نشانه گذاری کند.

وی در پایان چند پیشنهاد به منظور انسجام بیشتر توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور ارائه داد و گفت:

۱- همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد، مرکز مطالعات راهبردی کار و کارآفرینی مجلس نیز ایجاد شود تا اهتمام بیشتری نسبت به مباحث مرتبط با صنعت، اشتغال و کارآفرینی پیاده‌سازی شود.

۲- در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، جایگاهی برای حضور متخصصان، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط از بخش‌ها و انجمن‌های خصوصی در نظر گرفته شود.

۳- رصدخانه راهبردی صنعت و داشبورد کارآفرینی به منظور تجمیع داده‌ها و اطلاعات مرتبط در مجلس ایجاد شود تا نمایندگان مرتبط آخرین وضعیت روند اقتصادی را به صورت کلان و به روز رصد نمایند .

عضو هیأت مدیره خانه صمت جوانان ایران در ادامه تصریح کرد: بی شک همه می‌دانیم خراسان بزرگ به عنوان کریدور و شاهراه تجارت با آسیا و مشرق زمین است و در این راستا از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خواستار حمایت ویژه از صنعت و جوانان زادگاه خود به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی در ایران هستیم.