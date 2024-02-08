انتخابات پاکستان/ ۱۱ نیروی امنیتی دیگر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی انفجارِ مواد منفجره جاسازیشده کنار جاده و در بیرون از شعب اخذ رای در ایالت بلوچستان در جنوبغربی پاکستان ۲ نیروی امنیتی کشته و ۹ تن دیگر نیز زخمی شدند.
یکی از مقامات شبهنظامی استانی پاکستان در ایالت بلوچستان در پیامی به رسانهها گفت: انفجاری در شهر لجا [استان بلوچستان] رخ داد که در آن دو تن از مردان ما شهید و ۹ تن دیگر زخمی شدند.
ساعاتی پیش نیزرسانههای پاکستانی اعلام کردند که در پی حمله افراد مسلح به یک شعبه اخذ رأی در منطقه مرزی» «تانک» در ایالت خیبر پختونخوا در شمالغربی این کشور یک نیروی امنیتی کشته شد. نیروهای پلیس پاکستان اعلام کردند که پس از این حادثه تیراندازی فرآیند رأیگیری در این شعبه فعلاً متوقف شده است.
دیروز چهارشنبه نیز در پی وقوع ۲ انفجار در ایالت بلوچستان دستکم ۲۴ نفر کشته شدند.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند که فرآیند رأیگیری برای انتخاب ۳۳۶ نماینده پارلمان فدرال (ملی) و همچنین اعضای پارلمانهای ایالتی این کشور صبح امروز پنجشنبه آغاز شده و تا ساعت ۱۷ به وقت محلی ادامه خواهد داشت.
وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است که به دلیل برگزاری انتخابات و همچنین به دلایل امنیتی، خدمات تلفن همراه به صورت موقت در سراسر این کشور متوقف خواهد شد
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