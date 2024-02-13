به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تریبون، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین کرسی را کسب کرده امروز سهشنبه اعلام کرد که برای تشکیل دولت مرکزی و دولت محلی پنجاب با حزب «مجلس وحدت المسلیمن» ائتلاف میکند و برای تشکیل دولت محلی در ایالت خیبرپختونخوا با حزب «حماعت اسلامی» ائتلاف میکند.
بر اساس اعلام کمیته انتخابات از ۲۶۶ کرسی اننتخابی پارلمان ملی پاکستان حزب تحریک پاکستان در انتخابات پارلماین اخیر ۹۰ کرسی کسب کردند. حزب «مسلم لیگ پاکستان» با کسب ۷۵ کرسی در جایگاه دوم این انتخابات قرار گرفت و حزب «مردم پاکستان» هم توانست ۵۴ کرسی را کسب کند و به این ترتیب در جایگاه سوم این انتخابات قرار بگیرد.
پارلمان ملی پاکستان ۳۶۶ کرسی دارد که ۲۶۶ نماینده از طریق رأیدهی مستقیم انتخاب میشوند. ۷۰ کرسی باقیمانده ۶۰ کرسی برای زنان و ۱۰ کرسی دیگر برای اقلیتهای غیرمسلمان اختصاص داده شده است.
برای بهدستآوردن اکثریت پارلمان و تشکیل دولت یک حزب باید حداقل ۱۶۹ کرسی در مجلس ملی داشته باشد.
نامزدهای تحت حمایت حزب تحریک پاکستان پس از ائتلاف با حزب مجلس وحدت مسلمین میتوانند کرسیهای ذخیره (۷۰ کرسی) را متناسب با تعداد کل کرسیها خود در پارلمان ملی دریافت کنند. اگر این ائتلاف انجام شود، حزب عمرانخان میتواند بیش از ۲۰ کرسی را از آن خود کند.
بیانیه حزب عمرانخان امروز پس از آن منتشر شد که «امیر لیاقت بلوچ» معاون حزب جماعت اسلامی تأیید کرد که این حزب درباره تشکیل دولت محلی در این ایالت با حزب عمرانخان در تماس است.
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