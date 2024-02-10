به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن نیمه کار، مزارع و باغات به شیوه مشخص در سطح شهرستان دیر، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار، کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و اطلاعاتی، متهم و مخفیگاهش را در یکی از استان همجوار شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۶ فقره سرقت اماکن نیمه کار، مزارع و باغات اعتراف کرد که پس از بازسازی صحنه‌های سرقت به مرجع قضائی تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر در پایان به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت موارد امنیتی و استفاده از سیستم‌های مداربسته و نگهبان برای پیشگیری از سرقت، هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.