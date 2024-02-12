به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، در مراسم آزادی زندانیان و محکومان واجد شرایط در این ندامتگاه، شرکت کرد.

در مراسم فوق‌الذکر، به مناسبت اعیاد رجبیه و شعبانیه و همچنین یوم‌الله ۲۲ بهمن، مقدمات آزادی هزار و ۲۵۵ نفر از زندانیان و محکومان واجد شرایط در زندان‌های استان اصفهان، فراهم شد. عمده این زندانیان از محکومان مالی و جرایم غیر عمد بودند.

شایان ذکر است که در دوره تحول و تعالی، مقوله‌ی اعطای تسهیلات ارفاقی به زندانیان و محکومان واجد شرایط با قوت بیشتری در دستور کار عدلیه است؛ البته همانطور که رئیس قوه قضائیه به کرّات تاکید کرده است، این ارفاقات شامل حال محکومین جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم آزادسازی زندانیان واجد شرایط از زندان‌های استان اصفهان، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت شعبان و یوم‌الله ۲۲ بهمن، اظهار کرد: آرزو دارم روزی فرا برسد که ما اصلاً زندانی نداشته باشیم؛ همه افراد دچار لغزش می‌شوند، مهم آن است که این لغزش‌ها تکرار نشوند و فرد خطاکار درصدد جبران برآید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا گفت: زندانیان از اتلاف وقت خود بپرهیزند و در داخل زندان از اوقاتی که دارند برای حرفه‌آموزی و ارتقا شغلی و یا ادامه تحصیل و افزایش معلومات، استفاده کنند و در کلاس‌های آموزشی زندان شرکت کنند؛ حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان، قطعاً برای خود و خانواده‌شان، کمک حال است. از سویی دیگر، من متوجه شدم که در زندان مرکزی اصفهان، قُراء خوبی حضور دارند و زندانیان این ندامتگاه با قرآن اُنس پیدا کرده‌اند؛ این امر بسیار اثربخش و پربرکت است و باید تقویت شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: زندانیان در ندامتگاه‌ها از فرصت و بستر موجود برای اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن خود بهره بگیرند و از همنشینی با افراد شیطان‌صفت و بدکردار که قصد اصلاح ندارند، اجتناب کنند و پیوسته به فکر خانواده و نزدیکان خود در بیرون از زندان باشند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین «جعفری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: تمام همّ و غم و جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما در راستای تحقق منویات رئیس قوه قضائیه در اجرای سند تحول قضائی به ویژه در حوزه کاهش جمعیت کیفری است و از همین رو، از ابتدای سال جاری تاکنون در استان اصفهان بالغ بر ۵ هزار نفر کاهش جمعیت کیفری داشته‌ایم.

وی همچنین از افزایش ۷۰ درصدی دادرسی الکترونیک در استان اصفهان طی سال جاری، نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.

رئیس قوه قضائیه در جریان سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، از نمایشگاه کشفیات این زندان در حوزه مواد مخدر، اشیا ممنوعه و مسروقه، بازدید به عمل آورد و توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان این زندان برای جلوگیری از ورود مواد مخدر و اشیای ممنوعه به داخل زندان مطرح کرد.