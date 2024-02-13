میلاد فخرالدینی به استقلال پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراک که میخواست به استقلال بیاید با پرداخت مبلغ رضایتنامه خود با این باشگاه به جمع آبیهای یاپتخت پیوست.
این موضوع را جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال در مصاحبهای تأیید کرد.
مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراک با پرداخت مبلغ رضایتنامه خود به این تیم راهی استقلال تهران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراک که میخواست به استقلال بیاید با پرداخت مبلغ رضایتنامه خود با این باشگاه به جمع آبیهای یاپتخت پیوست.
این موضوع را جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال در مصاحبهای تأیید کرد.
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