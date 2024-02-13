دلیل اصلی تصادفات موتور سواران در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی در خصوص دلیل اصلی تصادفات موتور سواران گفت: تخلفات زیادی را چون عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، عبور از خطوط ویژه، تردد در پیاده روها و … را از موتورسواران تهرانی شاهد هستیم.

وی افزود: آنالیزی که از تصادفات موتورسواران در شهر تهران داشتیم دریافتیم که آنچه بیشتر باعث تصادفات موتورسواران می‌شود بیشتر تخلف تغییر مسیر ناگهانی و لایی کشیدن‌ها بین خودروها است و چون راکبین موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نکرده‌اند در اثر ضربه سر به سطح آسفالت جان خود را از دست می‌دهند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: ۴۳ درصد از موتورسواران شهر تهران برای امرار معاش و کار از موتورسیکلت استفاده می‌کنند ولی بحث بار نامتعارف یکی از دغدغه‌های پلیس است چرا که این بار با حجم زیاد خود باعث واژگونی موتورسیکلت‌ها می‌شود.