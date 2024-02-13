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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۰۳

سرهنگ مومنی مطرح کرد؛

دلیل اصلی تصادفات موتور سواران در شهر تهران

دلیل اصلی تصادفات موتور سواران در شهر تهران

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ جزییاتی از دلایل اصلی تصادفات موتور سواران در شهر تهران را شرح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی در خصوص دلیل اصلی تصادفات موتور سواران گفت: تخلفات زیادی را چون عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، عبور از خطوط ویژه، تردد در پیاده روها و … را از موتورسواران تهرانی شاهد هستیم.

وی افزود: آنالیزی که از تصادفات موتورسواران در شهر تهران داشتیم دریافتیم که آنچه بیشتر باعث تصادفات موتورسواران می‌شود بیشتر تخلف تغییر مسیر ناگهانی و لایی کشیدن‌ها بین خودروها است و چون راکبین موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نکرده‌اند در اثر ضربه سر به سطح آسفالت جان خود را از دست می‌دهند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: ۴۳ درصد از موتورسواران شهر تهران برای امرار معاش و کار از موتورسیکلت استفاده می‌کنند ولی بحث بار نامتعارف یکی از دغدغه‌های پلیس است چرا که این بار با حجم زیاد خود باعث واژگونی موتورسیکلت‌ها می‌شود.

کد مطلب 6022827

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