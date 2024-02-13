حضور حبیب بهمنی در دو سمینار با موضوع ووشو در قاره اروپا

حبیب بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو سمینار تخصصی با موضوع ووشو در دو کشور کرواسی و ایتالیا برگزار خواهد شد که من به عنوان مدرس در این دو سمینار حضور دارم.

وی افزود: این دو سمینار قرار است در تاریخ‌های ۴ اسفند تا ۶ اسفند و ۱۱ اسفند تا ۱۳ برای ورزشکاران از کشورهای سراسر جهان در کشور کرواسی و سپس برای ورزشکاران ایتالیایی در این کشور برگزار شود.

مربی تیم ملی کرواسی که پیش از این نیز تیم ملی کرواسی را در مسابقات مختلف ازجمله در کشور ترکیه، آمریکا، اندونزی و… همراهی کرده بود، ادامه داد: مواردی چون تکنیک و تاکتیک ساندا که موضوعاتی کاملاً تخصصی مربوط به رشته ووشو هستند در این دو سمینار برای ورزشکاران بیان خواهد شد.

بهمنی که از ورزشکاران و مربیان باسابقه ایرانی است و سال‌ها هم به عنوان ورزشکار و هم در کسوت مربی در تیم ملی ووشو ایران حضور داشته است، عنوان کرد: سعی می‌کنم تا تجربیاتم را در اختیار ورزشکاران حاضر در این دو سمینار قرار دهم چراکه کشورهای اروپایی عموماً در رشته‌های رزمی نیازمند کار بیشتری هستند.