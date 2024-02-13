  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

حضور حبیب بهمنی در دو سمینار با موضوع ووشو در قاره اروپا

حضور حبیب بهمنی در دو سمینار با موضوع ووشو در قاره اروپا

شهرکرد-مربی تیم ملی ووشو کرواسی از حضور در دو سمینار تخصصی با موضوع ووشو در دو کشور کرواسی و ایتالیا خبر داد.

حبیب بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو سمینار تخصصی با موضوع ووشو در دو کشور کرواسی و ایتالیا برگزار خواهد شد که من به عنوان مدرس در این دو سمینار حضور دارم.

وی افزود: این دو سمینار قرار است در تاریخ‌های ۴ اسفند تا ۶ اسفند و ۱۱ اسفند تا ۱۳ برای ورزشکاران از کشورهای سراسر جهان در کشور کرواسی و سپس برای ورزشکاران ایتالیایی در این کشور برگزار شود.

مربی تیم ملی کرواسی که پیش از این نیز تیم ملی کرواسی را در مسابقات مختلف ازجمله در کشور ترکیه، آمریکا، اندونزی و… همراهی کرده بود، ادامه داد: مواردی چون تکنیک و تاکتیک ساندا که موضوعاتی کاملاً تخصصی مربوط به رشته ووشو هستند در این دو سمینار برای ورزشکاران بیان خواهد شد.

بهمنی که از ورزشکاران و مربیان باسابقه ایرانی است و سال‌ها هم به عنوان ورزشکار و هم در کسوت مربی در تیم ملی ووشو ایران حضور داشته است، عنوان کرد: سعی می‌کنم تا تجربیاتم را در اختیار ورزشکاران حاضر در این دو سمینار قرار دهم چراکه کشورهای اروپایی عموماً در رشته‌های رزمی نیازمند کار بیشتری هستند.

کد مطلب 6023016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها