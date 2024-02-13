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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان خبر داد؛

برگزاری مرحله استانی جشنواره ملی «سرود آفرینش» در رشت

برگزاری مرحله استانی جشنواره ملی «سرود آفرینش» در رشت

رشت- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان گفت: مرحله استانی جشنواره ملی «سرود آفرینش» ۲۶ بهمن ماه در رشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرعظیمی صبح سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: مرحله استانی جشنواره ملی سرود آفرینش کانون ۲۶ بهمن ماه با شرکت ۱۰ گروه راه یافته به بخش پایانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در رشت برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان در ارتباط با استقبال گروه‌های کانونی و آزاد از این جشنواره افزود: پس از انتشار فراخوان این رویداد هنری، ۶۰ سرود از گروه‌های کانونی، آزاد و فراگیر (بخش غیررقابتی ویژه مخاطبان با نیازهای خاص) در سامانه جشنواره بارگذاری‌شده‌است.

وی به تعداد و فرآیند ارزیابی آثار ارسالی اشاره کرد و گفت: در این میان آثار ۴۵ گروه سرود آزاد، ۱۴ گروه سرود کانونی و ۲ سرود گروه فراگیر (ویژه شرکت‌کنندگان با نیازهای خاص) مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت و گروه‌های حاضر در مرحله استانی جشنواره سرود آفرینش معرفی شد.

میرعظیمی تصریح کرد: محورهای موضوعی و اهداف برگزاری دومین جشنواره ملی سرود آفرینش با عنوان «نغمه‌های روشن فردا» و سرزمین من (ایران، وطن، پرچم و…)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نام‌آوران (شخصیت‌های تاریخی و انقلابی)، مراسم و مناسبت‌های ملی و آئینی و آزاد می‌باشد.

وی با بیان این‌که کشف و پرورش استعدادهای هنری نسل کودک و نوجوان، افزایش گستره فعالیت‌های هنری و ترویج سرود به عنوان یک هنر انقلابی و تقویت روحیه هم‌گرایی و کارگروهی، از اهداف برگزاری این جشنواره است، افزود: مهارت‌افزایی، بهره‌گیری از ظرفیت سرود به‌عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی و همچنین، عمومی سازی و مردمی سازی این هنر، از اهداف برگزاری دومین جشنواره ملی سرود آفرینش کانون به شمار می‌رود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از همراهی دستگاه‌ها، گروه‌های مردم‌نهاد و فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان گیلان در فرآیند برگزاری این جشنواره قدردانی و از تمامی مسؤولان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان به هنر پویای سرود، برای شرکت در آئین پایانی مرحله استانی این رویداد هنری دعوت کرد.

کد مطلب 6023078

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