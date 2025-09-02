  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

فراخوان سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» منتشر شد

سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» با هدف ترویج هنر سرود و موسیقی میان کودکان و نوجوانان و کشف استعدادهای هنری، فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» در ۲ محور اصلی «سرود» و «تولید آثار موسیقی» برگزار می‌شود و اهدافی هم‌ چون ارتقای ظرفیت سرود به عنوان رویکردی تربیتی، استعدادیابی و هدایت کودکان و نوجوانان، گزینش و حمایت از آثار برگزیده در مرحله تولید، تقویت روحیه مشارکت و نشاط جمعی و مهارت‌افزایی پایدار اعضا را دنبال می‌کند.

سرودها در ۲ بخش «ملی» و «بومی و محلی» پذیرفته می‌شود. موضوع‌های پیشنهادی نیز شامل مفاهیم ملی و آئینی، سرزمین من (ایران، وطن، پرچم و …)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نام‌آوران (شخصیت‌های تاریخی و انقلابی)، مراسم و مناسبت‌های ملی و آئینی، سایر مفاهیم و موضوع‌های ارزشی و فرهنگی و آزاد خواهد بود.

شرایط شرکت‌کنندگان

شرکت در جشنواره برای اعضای کانون و گروه‌های آزاد در ۲ رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال امکان‌پذیر است. گروه‌ها می‌توانند از مراکز ثابت یا سیار شهری و روستایی و فراگیر (کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه) تشکیل شود.

آثار باید به صورت زنده از سوی گروه اجرا شود و اولویت داوری بر کیفیت آوازی خواهد بود، هر گروه می‌تواند حداکثر ۲ اثر ارائه کند و تعداد اعضای گروه (به همراه مربی و سرپرست) تا سقف ۲۰ نفر مجاز است، گروه‌ها باید به صورت مجزا برای دختران و پسران تشکیل شود.

استفاده از حرکات نمایشی نیز تنها به عنوان مکمل بخش آوازی مجاز است و نباید از کیفیت اجرا بکاهد و انتخاب اشعار باید با نظر کارشناس ادبی کانون استان یا از بانک شعر و ترانه صورت گیرد.

جشنواره در ۲ مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد و آثار منتخب مرحله استانی برای داوری کشوری ارسال می‌شود. در مرحله کشوری، گروه‌های موسیقی محلی و قومی به‌صورت جداگانه داوری می‌شود.

گروه‌های راه‌یافته به مرحله پایانی سومین جشنواره موسیقی و سرود موظف هستند آثار خود را با همراهی ساز زنده (پیانو) اجرا کنند.

فیلم آثار ارسالی برای داوری باید یک‌تکه، بدون ویرایش و بدون افکت‌های استودیویی ضبط شود. در غیر این صورت، اثر از رقابت حذف خواهد شد.

زمان‌بندی جشنواره

تمامی آثار شرکت‌کنندگان باید تا پایان آذر ۱۴۰۴ در سامانه بارگذاری شود و آثار موسیقی (بخش تولید) تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ فرصت بارگذاری دارند.

فراخوان کامل اینجا قابل دسترس است.

کد خبر 6577770
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها