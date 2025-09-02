به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمههای روشن فردا» در ۲ محور اصلی «سرود» و «تولید آثار موسیقی» برگزار میشود و اهدافی هم چون ارتقای ظرفیت سرود به عنوان رویکردی تربیتی، استعدادیابی و هدایت کودکان و نوجوانان، گزینش و حمایت از آثار برگزیده در مرحله تولید، تقویت روحیه مشارکت و نشاط جمعی و مهارتافزایی پایدار اعضا را دنبال میکند.
سرودها در ۲ بخش «ملی» و «بومی و محلی» پذیرفته میشود. موضوعهای پیشنهادی نیز شامل مفاهیم ملی و آئینی، سرزمین من (ایران، وطن، پرچم و …)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نامآوران (شخصیتهای تاریخی و انقلابی)، مراسم و مناسبتهای ملی و آئینی، سایر مفاهیم و موضوعهای ارزشی و فرهنگی و آزاد خواهد بود.
شرایط شرکتکنندگان
شرکت در جشنواره برای اعضای کانون و گروههای آزاد در ۲ رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال امکانپذیر است. گروهها میتوانند از مراکز ثابت یا سیار شهری و روستایی و فراگیر (کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه) تشکیل شود.
آثار باید به صورت زنده از سوی گروه اجرا شود و اولویت داوری بر کیفیت آوازی خواهد بود، هر گروه میتواند حداکثر ۲ اثر ارائه کند و تعداد اعضای گروه (به همراه مربی و سرپرست) تا سقف ۲۰ نفر مجاز است، گروهها باید به صورت مجزا برای دختران و پسران تشکیل شود.
استفاده از حرکات نمایشی نیز تنها به عنوان مکمل بخش آوازی مجاز است و نباید از کیفیت اجرا بکاهد و انتخاب اشعار باید با نظر کارشناس ادبی کانون استان یا از بانک شعر و ترانه صورت گیرد.
جشنواره در ۲ مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد و آثار منتخب مرحله استانی برای داوری کشوری ارسال میشود. در مرحله کشوری، گروههای موسیقی محلی و قومی بهصورت جداگانه داوری میشود.
گروههای راهیافته به مرحله پایانی سومین جشنواره موسیقی و سرود موظف هستند آثار خود را با همراهی ساز زنده (پیانو) اجرا کنند.
فیلم آثار ارسالی برای داوری باید یکتکه، بدون ویرایش و بدون افکتهای استودیویی ضبط شود. در غیر این صورت، اثر از رقابت حذف خواهد شد.
زمانبندی جشنواره
تمامی آثار شرکتکنندگان باید تا پایان آذر ۱۴۰۴ در سامانه بارگذاری شود و آثار موسیقی (بخش تولید) تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ فرصت بارگذاری دارند.
فراخوان کامل اینجا قابل دسترس است.
نظر شما