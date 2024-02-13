به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک وزیر کشور و رئیس اتاق تعاون ایران با موضوع گسترش شرکت‌های تعاونی برگزار شد. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست با اشاره به اینکه تعاونی بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغالزایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال هستند و بخش تعاون پتانسیل مشارکت تمامی اقشار جامعه تحقق سهم ۲۵ درصد تعاون از اقتصاد را دارد.

وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر سند توسعه بخش تعاون و احکام مرتبط با وزارت کشور، تصریح کرد: طبق حکم ۷۱ سند توسعه بخش تعاون وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام کند.

عبدالهی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به گزارش آخرین وضعیت پایش محیط کسب و کار در بخش تعاون بیان داشت: اتاق تعاون ایران به طور مستمر و دوره‌ای پایش محیط و کسب و کار در بخش تعاون را انجام می‌دهد و مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون را پیگیری و رفع می‌کند اما بخشی از این مشکلات به نهادها و دستگاه‌های دولتی مربوط است و نیاز است که این مشکلات در سطح استانی پیگیری و برای حل آن با فعالان اقتصادی بخش تعاون همکاری شود.