به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت استرالیا درخواست برخی مقامات این کشور مبنی بر بستن سرکنسولگری روسیه در سیدنی را رد کرد.

وزیر امور خارجه استرالیا دراین‌باره تأکید کرد که «با وجود انزوای فزاینده، روسیه همچنان یک قدرت جهانی با نفوذ باقی مانده است.»

اوایل خردماه امسال مجلس نمایندگان استرالیا قانونی را تصویب کرد تا از ساخت سفارت جدید روسیه در نزدیکی پارلمان به دلایل امنیتی جلوگیری کند. تصویب این قانون همزمان با افزایش تنش‌ها بین مسکو و کانبرا در جریان جنگ اوکراین صورت می‌گیرد.

«آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا در این ارتباط گفت که این قانون مجوز ساخت سفارت جدید روسیه در مکان موردنظرش در نزدیکی پارلمان را لغو می‌کند. آلبانیز به خبرنگاران گفت: «دولت توصیه‌های امنیتی بسیار روشنی را در مورد خطری که حضور جدید سفارت روسیه در نزدیکی پارلمان ایجاد می‌کند، دریافت کرده است. ما به سرعت اقدام می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که سفارت روسیه در نزدیکی پارلمان مستقر نمی‌شود.

استرالیا یکی از بیشترین سخت افزارهای نظامی، آموزش و کمک به اوکراین را در میان کشورهای خارج از ناتو داشته است و از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کرده است.

از زمان آغاز جنگ اوکراین، تنش‌ها میان استرالیا و روسیه اوج گرفته است و سال گذشته نیز استرالیا در اقدامی خصمانه و به بهانه تحولات اوکراین، تعدادی از شهروندان و مقامات روسیه را تحریم کرده بود. پس از این اقدام استرالیا، وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی متقابل ۱۲۱ نفر از اتباع استرالیا را به فهرست تحریم‌های خود علیه مقامات این کشور اضافه کرد. در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده بود که این تصمیم به تلافی تحریم‌های استرالیا علیه شهروندان روس و خانواده‌های آنها اتخاذ شده است.

در میان تحریم شدگان، مقامات نظامی و فرماندهان نیروی دریایی استرالیا، تعدادی از تجار و متخصصان نیز وجود دارند. بیانیه مذکور اضافه می‌کند: در این فهرست همچنین اشخاصی از جمله مقامات امنیتی، تجار، کارشناسان و روزنامه نگارانی که در مقالات خود روسیه هراسی را ترویج می‌کنند هم دیده می‌شوند. بر اساس تحریم‌های وضع شده از سوی روسیه، این افراد دیگر نمی‌توانند وارد خاک مسکو شوند.