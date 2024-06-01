کشف ۲۸۱ کیلوگرم مواد مخدر/ دستگیری ۱۵۲۶ خرده فروش مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور گفت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، تیمهای عملیاتی پایگاههای پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در ده روزه اول خرداد ماه موفق به دستگیری یک هزار ۵۲۶ نفر خرده فروش، توزیع کننده مواد مخدر در شهر تهران بزرگ شدند که از متهمان ۲۸۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت اظهار داشت: تیمهای عملیاتی پایگاههای پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأموران پر تلاش یگان امداد و کلانتریهای تابعه پلیس پیشگیری فاتب موفق به جمعآوری ۲ هزار ۵۱۹ معتاد متجاهر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان اظهار داشت: اجرای طرحهای عملیاتی و پاکسازی با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.
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