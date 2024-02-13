زاکانی: گردشگر خارجی در نشان دادن عظمت ایران به دنیا موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در نشست تخصصی تبیین نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری که عصر سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران در محل سالن کنفرانس نمایشگاه بین المللی تهران، تشکیل شد، اظهار کرد: می‌توان نگاه کلی‌تری به مدیریت شهری و گردشگری داشت. شهرنشینی و زیرساخت‌ها و مردم شهرها می‌توانند کانون مولد و سازنده برای کشور و جهان باشند و رخ نمایی جدیدی از شهرها به نمایش بگذارند.

وی افزود: ما کشوری با تمدن کهن هستیم و تنوع و در کنار هم قرار گرفتن اقوام و ادیان، شرایط جدید و جذابیت‌های خاصی ایجاد کرده که برنامه ریزی برای آن را حائز اهمیت کرده است.

زاکانی تاکید کرد: نقش انقلاب اسلامی و ایجاد تحولات در منطقه و جهان به این جذابیت‌ها افزوده و جنبه اثرگذاری جهانی و منطقه‌ای و الهام بخشی و الگو دهی انقلاب اسلامی را کسی نمی‌تواند نفی کند.

وی ادامه داد: آنچه درباره مدیریت شهری باید انجام شود و هنوز محقق نشده احیای اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی است و بخش مربوط به شوراها و شهرداری‌ها را باید پیگیری و احیا کنیم.

زاکانی افزود: باید از ظرفیت‌ها استفاده کرد اما این پیوستگی در ۴۵ سال گذشته با وجود ظرفیت‌های قانون اساسی، محقق نشده و به یک نگاه نو نیاز دارد.

شهردار تهران با بیان اینکه وقتی موضوع گردشگری را پایه قرار می‌دهیم جمعیت کشور ظرفیت بی نظیری است که اسباب نشاط و آشنایی با فرهنگ ایران را سبب می‌شود و اقوام افق درخشان آن خواهند بود، گفت: بالغ بر ۵ میلیون نفر طی این ۱۰ ماه به کشور آمدند که حدود ۵۸ درصد رشد داشته و این مایه مباهات است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان علاقه ندارند که ظرفیت‌های ایران در منظر گردشگران خارجی قرار گیرد، تصریح کرد: آنچه در جهان از ایران ترسیم شده غیر از تصویر واقعی است که وجود دارد. بنابراین گردشگر خارجی می‌تواند پیام آور بزرگی و عظمت مردم ایران شود. لذا ایران دوستی و انقلاب دوستی و حرکت در مسیر انتقال پیام مردم ایران به سایرین نیز موضوعی با اهمیت است.

زاکانی تصریح کرد: نقش مدیریت شهری در این ظرفیت نقش بالایی است که در پیوستگی با وزارت میراث و سایر نهادها می‌توان این مسأله را تشدید کرد. در تهران بهترین همکاری و پیوستگی را با نهادها داریم که نهایت سود را از این همکاری بردیم. این همکاری و استفاده از ظرفیت‌ها، صیانت از میراث و امکانات و هویت را سبب می‌شود. ضمن اینکه در کنار حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و تقویت اقتصاد خانوار و شهر را باعث شود.

وی با بیان اینکه می‌توان ظرفیت شورا و شهرداری‌ها را در دل حکومت برای خدمت به مردم و شهر دید، یادآور شد: در توسعه موضوع گردشگری می‌توانیم در کنار دولت قرار بگیریم. در شهرداری تهران بحث تشکیل سازمان گردشگری را پیگیر هستیم و مسیری را دنبال می‌کنیم که بیشترین و بهترین خدمت را برای مردم داشته باشیم.

شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: این نشست‌ها می‌تواند امکان استفاده از تجربه‌ها در حوزه گردشگری را فراهم کند به طوری که به توسعه فرهنگ گردشگری کمک کنیم.