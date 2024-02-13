به گزارش خبرنگار مهر، چهار نمایش در بخش «میهمان» بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان روی صحنه می‌روند.

آثار این بخش، برگزیدگان سایر جشنواره‌ها هستند و یا بنا به شرایط و درخواست گروه نمایش به شکل غیررقابتی در این رویداد حضور خواهند داشت.

دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان، آثار پذیرفته شده در بخش «میهمان» را شامل آسمان غزه، موزه سیار عروسک های سیمرغ، نارنجی رنگ عشقه و روزی روزگاری در سرزمین زباله ها اعلام کرد.

نمایش «آسمان غزه» به کارگردانی علی زمانیان از اردکان در بخش ویژه غزه به اجرا در می آید.

نمایش «موزه سیار عروسک‌های سیمرغ» به سرپرستی محمد برومند و نمایش «نارنجی رنگ عشقه» به نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی از مریوان؛ معرفی شده از دوازدهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان اجرا می شود.

همچنین نمایش «روزی روزگاری در سرزمین زباله‌ها» به نویسندگی و کارگردانی محسن پورنظری از رودسر، بر اساس توافق با شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به عنوان نمایش برگزیده بخش کودک و نوجوان این جشنواره در بخش نمایش خیابانی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودکان و نوجوان اجرا می شود.

گفتنی است؛ بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار می‌شود.