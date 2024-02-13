به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که در حال حاضر هیچ هیأتی از این جنبش در قاهره حضور ندارد.

این عضو ارشد حماس تاکید کرد: ما همچنان منتظر نتیجه‌های نشست‌های جاری در قاهره هستیم و تماس‌ها با میانجی‌گران ادامه دارد.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی اسیران گام‌های رو به جلویی را برداشته‌اند.

این خبرگزاری بیان کرد که توافقی به مدت ۶ هفته روی میز است، اما نیاز به بررسی بیشتر دارد و نشست امروز نشستی تعیین‌کننده است.

وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در خصوص مدت‌زمان برقراری آتش‌بس اختلاف دارند.