علت شکست در مذاکرات آتش بس غزه به روایت رسانه آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی آکسیوس گزارشی را از علت شکست مذاکرات قاهره برای آتش بس در جنگ غزه روایت کرده است.

به گزارش آکسیوس، مذاکرات قاهره درباره اسرای اسرائیلی و فلسطینی و با هدف رسیدن به آتش بس در جنگ غزه بدون دستیابی به پیشرفت ملموسی پایان یافت.

یک منبع آگاه به آکسیوس گفته است که این مذاکرات هیچ پیشرفتی نداشت و در واقع بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید.

یک منبع صهیونیستی در گفتگو با آکسیوس تاکید کرده است که تنها پیشرفتی که در این مذاکرات حاصل شد، درک شکاف‌هایی است که باید برای ورود به مذاکرات آتی برای رسیدن به آتش بس پر شود.

این منبع آگاه اظهار داشت که آنچه مانع مذاکرات جدی‌تر در نشست قاهره شد، تعداد زندانیانی است که حماس خواستار آزادی آنها است، ولی تل آویو با این تعداد مخالفت کرده و این مسئله باعث شکست در مذاکرات شد.

پیش از آکسیوس، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از مقامات و منابع آگاه نوشته بود که دو طرف هنوز تا آزادی اسرای فلسطینی در ازای هر اسیر اسرائیلی فاصله زیادی دارند، چون اختلافات بسیار اساسی است.

مقامات آگاه به نیویورک تایمز گفته‌اند در عین حال محتوای مذاکرات با وجود عدم پیشرفت، خوب بود و پس از خروج هیأت اسرائیلی از قاهره، مقامات رده پایین به مذاکرات ادامه دادند.

عصر دیروز، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مذاکرات قاهره پایان یافته و هیأت اسرائیلی در حال بازگشت به تل آویو است.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که هیأت اسرائیلی به ریاست رئیس موساد بدون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت قاهره را ترک کرده است.

حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس هم گفت فعلاً زود است درباره جزئیات مذاکرات جاری در قاهره صحبت کنیم.

بدران افزود که نتانیاهو فهمیده نابودی حماس و مقاومت غیرممکن است، به همین خاطر مجبور به مذاکره شد.

العربی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که دور کنونی مذاکرات در قاهره در مورد آتش‌بس در غزه دو یا سه روز طول خواهد کشید.

پیش از این نیز، یکی از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که در حال حاضر هیچ هیأتی از این جنبش در قاهره حضور ندارد.

این عضو ارشد حماس تاکید کرد: ما همچنان منتظر نتیجه‌های نشست‌های جاری در قاهره هستیم و تماس‌ها با میانجی‌گران ادامه دارد.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی اسیران گام‌های رو به جلویی را برداشته‌اند.

این خبرگزاری بیان کرد که توافقی به مدت ۶ هفته روی میز است، اما نیاز به بررسی بیشتر دارد و نشست امروز نشستی تعیین‌کننده است.

وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در خصوص مدت‌زمان برقراری آتش‌بس اختلاف دارند.