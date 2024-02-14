حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۳ میلیون متر مکعب فاضلاب در خراسان رضوی تصفیه شد که این میزان فاضلاب طی ۹ ماه امسال توسط ۶۵۸ هزار نفر جمعیت تحت پوشش در قالب ۲۴۴ هزار و۳۵۳ مشترک تولید و در هفت واحد شهری و سه واحد روستایی به ظرفیت ۸۷ هزار متر مکعب در شبانه روز تصفیه شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: فاضلاب تولیدی از طریق هزار و ۴۹۸ کیلومتر شبکه جمع آوری و ۵۰ کیلومتر خط انتقال به تصفیه خانه‌های استان هدایت می‌شود.

وی با تاکید بر شستشوی مداوم شبکه فاضلاب به عنوان سیاست راهبردی آبفای خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این مدت نسبت به شستشو و گندزدایی ۹۷۲ کیلومتر و ویدئومتری ۳۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب اقدام شده است.

امامی از تصفیه خانه گلبهار با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه روز به عنوان مهمترین واحد تصفیه فاضلاب استان نام برد که طی دو سال و به روش BOT (خرید تضمینی) و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۹۷ وارد مدار بهره برداری شد.