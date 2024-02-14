گزارش نشریه آمریکایی از تضعیف شدید داعش همزمان با تحولات جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، نهادهای نظارتی دولت آمریکا در گزارشی اعلام کردند که توان عملیاتی سازمان تروریستی داعش در انجام اقدامات تروریستی در عراق و سوریه همزمان با تحولات منطقه و جنگ غزه به شدت کاهش یافته است.

پایگاه خبری المعلومه عراق نوشت: نشریه آمریکایی «Responsible Statecraft» روز چهارشنبه با اشاره به گزارش سه نهاد نظارتی وزارت خارجه، وزارت دفاع و آژانس توسعه آمریکا درباره عملکرد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه موسوم به «ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش» گزارش داد که توان تشکیلاتی و عملیاتی داعش در حملات تروریستی در عراق و سوریه به شدت رو به ضعف نهاده و دامنه اقدامات تروریستی آن در نقاط کانونی و شهری کاهش یافته است.

این گزارش با اشاره به تمرکز نیروهای آمریکایی در منطقه در مقابله با حملات پیاپی گروه‌های مقاومت علیه پایگاه‌های واشنگتن در عراق و سوریه به علت حمایت از اسرائیل در جنگ غزه می‌افزاید: «در شرایط کنونی منطقه، عملیات این گروه اکنون به یک باند جنایتکار شکست خورده نزدیک‌تر به نظر می‌رسد تا به یک گروه تروریستی قدرتمند و حتی کمپین‌ها و منابع مالی داعش از عهده پرداخت منظم حقوق جنگجویان خود از جمله فرماندهانش عاجز مانده است.»

به اذعان این گزارش، «کارشناسان سیاسی بر این باورند که حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه بخشی از جنگ‌های بی‌پایان دولتمردان کاخ سفید در خاورمیانه است و نظامیان آمریکایی را در معرض خطرات غیر ضروری قرار داده است.»