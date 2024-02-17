در کنسرت موزیسین آلمانی چه گذشت؟/ سکوت در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت تهران شامگاه روز جمعه بیست و هفتم بهمن میزبان مخاطبان با کنسرت موریتس ارنست از نوازندگان شناخته‌شده کشور آلمان بود.

در این رسیتال پیانو که به نوعی آخرین اجرای بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر محسوب می‌شد، موریتس ارنست آثاری منتخب از آهنگسازان مطرح دنیای موسیقی از جمله جرج فردریک هندل، بتهوون، شوپن، فرانسیس پولَنک، امانوئل ملیک اصلانیان و سرگئی راخمانینف را پیش روی مخاطبان قرار داد. اجرایی که تبدیل به یکی از با کیفیت‌ترین کنسرت‌های موسیقی جشنواره شد و توانست رضایت شنوندگان تخصصی عرصه پیانونوازی را هم به همراه داشته باشد.

البته این هنرمند آلمانی برای سومین بار است که در قالب جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به تهران سفر می‌کند. این در حالی است که 2 اجرای قبلی وی طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ انجام شده که کنسرت اول به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت آنلاین بود.

آنچه ارنست در کنسرت جشنواره موسیقی فجر پیش روی مخاطبان قرار داد، اجرای آثاری بود که به دلیل توانمندی‌های وی در عرصه نوازندگی شرایطی را ایجاد کرد که مخاطبان این کنسرت در سکوت کامل به تماشای برنامه بنشینند. فرآیندی که طبیعتا در چنین برنامه‌هایی وجود دارد، اما در این اجرای زنده بیشتر به چشم آمد.

موریتس درباره این کنسرت توضیح داد: جشنواره موسیقی فجر مهم ترین فستیوال موسیقایی ایران است چرا که ژانرهای مختلف موسیقی چون پاپ، محلی، سنتی و کلاسیک و البته نوازنده‌های خارجی در آن حضور دارند. البته برگزاری چنین رویدادهای موسیقایی در پیوند بین فرهنگ و هنر کشورهای مختلف بسیار اثرگذار است.

موریتس ارنست در سال ۱۹۸۶ در آلمان متولد شد و از ۴ سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد. وی ادامه تحصیل پیانو را در مدرسه موسیقی دیتمولر ادامه داد و در آن موسسه، موسیقی‌شناسی نیز خواند. ارنست، جوایز متعددی در مسابقات معتبر بین المللی کسب کرده است. در سال ۲۰۰۳، برای تکمیل آموزه‌هایش نزد فویچت ‌واگنر رفت. این هنرمند طی سالهای گذشته در بسیاری از سالن های بزرگ و معتبر اروپا و آمریکا به اجرای برنامه پرداخته است.