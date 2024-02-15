پژوهشی که باید جدی گرفت/ اندر احوالات نگاه راهبردی به موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره موسیقی فجر، سومین نشست پژوهشی جشنواره سی و نهم در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه فرهنگی «رادیو گفتگو» شامگاه ۲۵ بهمن‌ ساعت ۲۰ با اجرای مهدی امین‌فروغی به عنوان مجری کارشناس برگزار شد.

ساعد آذری که سخنان خود را با موضوع «نگاه راهبردی به حوزه موسیقی» ارایه داد، بیان کرد: کلمه راهبرد در موسیقی اهمیت زیادی دارد که هدف یا اهداف ما را پررنگ می‌کند و البته سمت و سوی این هدف‌گذاری هم مهم است. ما در این حوزه ارگان‌های مختلفی داریم که هر کدام مسیر خود را دارند. اینجا طراحی برای رسیدن به هدف مطرح می‌شود که خیلی اهمیت دارد. ضمن اینکه نگاه تاریخی همیشه به گذشته است اما نگاه راهبردی کمی متفاوت است.

آذری به عنوان مثال رابطه موسیقی و زبان فارسی را بررسی کرد و توضیح داد: موسیقی و زبان فارسی از هم جدا نیستند؛ چرا که خیلی وقت‌ها موسیقی و حوزه آواز در هم تنیده می‌شوند. ما باید این موضوع را هم در نظر بگیریم هنر موسیقی یکی از انتزاعی‌ترین هنرهای موجود است و باید به این موضوع توجه زیادی داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش پررنگ موسیقی در زندگی اشاره و اضافه کرد: یک جوان از لحظه‌ای که از خواب بیدار می‌شود، درگیر موسیقی است و این هنر تقریبا در تمام لحظات زندگی ما جریان دارد.

آذری با اشاره به اینکه تنوع محتوای موسیقی برای سنین مختلف در ایران کافی نیست، اظهار کرد: برعکس تفکر ما که موسیقی را صرفا برای نوجوان و جوان می‌بینیم؛ غرب برای هر سن و سال و هر فردی با علایق مختلف برنامه خودش را دارد. ما در این مسیر برنامه و تعریفی نداشتیم و محتواها باید به صورت راهبردی به مخاطب عرضه شوند.

این پژوهشگر در بخشی از سخنانش به عنوان مثال فضای موسیقی ایران در سال ۹۲ و شرایط مخاطب و موسیقی در آن برهه زمانی را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد که باید برنامه‌های راهبردی موسیقی در یک بازه ساله مثلا از سال از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۲ مورد برنامه‌ریزی و بررسی قرار گیرد.

سی‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن، امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است و جایزه ترانه،‌ جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره است.