حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیله سوار حضور پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن را بسیار پرشور و شگفت انگیز دانست و اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در جشن انقلاب پیام های بسیاری برای دشمنان قسم خورده ایران اسلامی داشت که قابل توجه می باشد و در واقع یک نوع اتمام حجت بود که مردم همیشه وفادار و پای کار انقلاب هستند و علیرغم مشکلات، پایبند نظام و انقلاب هستند و این یعنی مسئولان قدردان این مردم فداکار باشند و با تلاش حداکثری و رفع مشکلات معیشتی مردم زمینه استمرار و تداوم همراهی مردم و انقلاب را فراهم نمایند.

وی سیاست های انقباضی دولت سیزدهم در راستای کنترل نقدینگی تورم را خوب ارزیابی نمود و تصریح کرد: مسئولان باید به عوارض این سیاست انقباضی مخصوصا در مناطق محروم توجه جدی نمایند چرا که این سیاست ها برای مراکز استان ها بسیار خوب است و برای شهرستان های محروم و مرزی مشکل ساز است.

حجت الاسلام عزیزی افزود: چندین سال بود که مردم با کمک بانک ها خلق ثروت میکردند و زندگی خود را اداره می کردند ولی هم اکنون در شهرستان مرزی بیله سوار مغان بخاطر این سیاست انقباضی مهم، در شرایط سخت به سر می برند که نیاز تجدید نظر می باشد.

امام جمعه شهرستان بیله سوار از پرداخت وام های تکلیفی، ازدواج، فرزند آوری، تبصره ۱۸ و ۱۶، اشتغال زایی، بنگاه محور و ستاد های اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت تقدیر و تشکر نمود.

وی حضور حیرت آور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن را مقدمه برای حضور در جشن سیاسی ۱۱ اسفند دانست و بیان کرد: به حول و قوه الهی مردم در ۱۱ اسفند حماسه و معجزه ای دیگر خلق خواهند کرد.

خطیب جمعه بیله سوار عنوان کرد: بزرگترین رسالت مردم و بویژه خواص در این چند روز مانده به انتخابات،جهاد تبیین با رویکرد دعوت به مشارکت حداکثری در انتخابات است و این ماموریت مهم ترین عملیات جهادی در مقابل جنگ روانی دشمن است و در این بین خواص جامعه نقش تاریخی در این موضوع دارند.

امام جمعه شهرستان بیله سوار به رفتار انتخاباتی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی اشاره کرده و افزود: کاندیداها در کنار دعوت مردم به حضور حداکثری، شرایط و چهارچوب یک نماینده مردمی و انقلابی را رعایت کنند.

وی در ادامه فرهنگ انتخابات را مهم ترین فرهنگ سیاسی کشور دانست که این فرهنگ متکی به نمایندگان و فرزندان آنها خواهد بود.

امام جمعه بیله سوار در ادامه طرح و برنامه از طرف کاندیداها در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از مهم ترین رسالت کاندیداها دانست که این موضوع به انتخاب مردم هم کمک شایانی خواهد کرد.

رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار به رفتارهای غیرمتعارف کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: عزیزان بخاطر رسیدن به هدف، با راه های کثیف دنبال پیروزی نباشند که در قیامت گرفتار خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: کاندیداها در قالب نماینده انقلاب ظاهر شوند و دنبال مسائل کلی و منافع کلی نظام و استان باشند و از منافع شخصی و جزئی و جریانی پرهیز کنند.

حجت الاسلام عزیزی در ادامه فرارسیدن میلاد باسعادت علی اکبر (ع) و روز جوان را تبریک گفته و از جوانان فعال شهرستان در عرصه های مختلف تشکر ویژه کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات جوانان در حوزه اشتغال و ازدواج و تحصیل شد.

وی در ادامه از جوانان زحمت کش برنامه فاخر جشنواره تئاتر منطقه ای مرزداران در همه رده های مسئولین تقدیر و تشکر را نمود.