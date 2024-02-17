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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

اشک‌های خبرنگار الجزیره در هنگام گزارش درباره وضعیت غزه+ فیلم

اشک‌های خبرنگار الجزیره در هنگام گزارش درباره وضعیت غزه+ فیلم

یکی از خبرنگاران شبکه الجزیره در هنگام گزارش درباره وضعیت سخت و دشوار مادران فلسطینی در نوار غزه، نتوانست گریه خودش را کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «غالیه حمد» خبرنگار الجزیره در هنگام ارائه گزارشی درباره وضعیت بغرنج مادران فلسطینی در نوار غزه نتوانست جلوی اشک‌های خودش را بگیرد.

این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است. این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که شمار شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار مجروحان نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.

کد مطلب 6026909

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کی به غزه یی ها خبر داد که به مصر بروند؟

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