به گزارش خبرگزاری مهر، «غالیه حمد» خبرنگار الجزیره در هنگام ارائه گزارشی درباره وضعیت بغرنج مادران فلسطینی در نوار غزه نتوانست جلوی اشک‌های خودش را بگیرد.

این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است. این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که شمار شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار مجروحان نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.