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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

شهادت ۸۳ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته

شهادت ۸۳ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته

منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند که با شهادت ۸۳ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، شمار شهدای حمله های رژیم صهیونیستی به غزه ، به ۲۸۸۵۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است.

این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است که شمار شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار مجروحان نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.

این درحالی است که نزدیک به ۷۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند و تیم‌های امداد و نجات در جست و جوی آن‌ها هستند.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین گزارش داد که در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به محله البرکه در شیخ رضوان شهر غزه دستکم ۱۰ نفر شهید شدند.

کد مطلب 6026743

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