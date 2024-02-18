به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه دوازدهمین جلسه هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز دوازدهمین جلسه هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور فرماندهان نیروی مسلح و تعدادی از وزرا عضو هیأت امنا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه تغییرات در اساسنامه بنیاد مورد برسی قرار گرفت تا بتواند با فرآیندها و مأموریت‌های جدید همخوان باشد همچنین در مورد گزارش‌هایی از نمایشگاه فضای مجازی مرتبط با دفاع مقدس، تولیدات پویانمایی و مستندات و نحوه اجرای دو واحد درسی علوم و معارف دفاع مقدس در دانشگاه‌های کشور و همچنین درس آمادگی دفاعی در دبیرستان‌های کشور در این جلسه مورد برسی قرار گرفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: با همت همه مسؤولان و دست‌اندرکاران مربوط راهیان نور با شور و شوق جوانان در حال برگزاری است و با توجه به اینکه از ۲۳ اسفند، ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود که اوج سفرهای راهیان نور از ۲۲ بهمن آغاز شده و تا ۲۳ اسفند ادامه خواهد داشت.

سرلشکر باقری گفت: آنطور که گزارش شده با استقبال خوب جوانان عزیزمان از دبیرستانی‌ها و از دانشگاهی‌ها در راهیان نور در حال برگزاری است.

وی در ادامه گفت: خدا را شکر می‌کنیم به حمدالله مقاومت اسلامی منطقه و همچنین انقلاب اسلامی در مسیر حرکت خود قرار دارد و حرکت رو به جلو و رشد را کاملاً شاهد هستیم و شعار امسال راهیان نور که «در مسیر فتح قله‌ایم» است، به همین دلیل انتخاب شد. مسیر کلی حرکات مجموعه بنیاد حفظ آثار و همه دست‌اندرکاران مربوط را نشان می‌دهد. امیدواریم که به طور ملموس این حرکت رو به رشد قابل دیدن باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: تولیدات دفاع مقدس رو به رشد است؛ آمارها را مسؤولین مربوطه ارائه کردند و در این جلسه بحث همین شد که به حمدالله در جشنواره فجر امسال هم حضور چشمگیری فیلم‌های دفاع مقدس داشتند و اسناد و مدارک و مستندات کافی در اختیار محققین است و از جهت تجهیزات و تسلیحات بنیاد حفظ آثار زمینه حمایت از فیلمسازان این حوزه را بیش از گذشته فراهم کرده است ما افق رو به رشدی را می‌بینیم که این تولیدات سال به سال هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد قابل توجهی پیدا کند.

سرلشکر باقری گفت: در این جلسه پیشنهاد شد موضوع مقاومت ضد استکباری و ضد صهیونیستی به حوزه مأموریتی بنیاد حفظ آثار اضافه شود که البته باید با بررسی تأثیراتی که در اساسنامه و حوزه‌های مسؤولیتی بنیاد می‌گذارد به طور کامل بررسی شود در صورت تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی این اتفاق خواهد افتاد.

گفتنی است؛ در این مراسم از شعار سال راهیان نور با عنوان «در راه فتح قله‌ایم» با حضور سردار سرلشکر پاسدار باقری رونمایی شد.