به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز یکشنبه ۲۹ بهمن در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین والفجر هشت و روز حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: ماه رجب که ماه خداوند متعال است و ماه شعبان که متعلق به رسول اکرم (ص) می‌باشد، دو باب برای ورود به ماه امت یعنی ماه مبارک رمضان هستند و ما باید تا آنجا که می‌توانیم از برکات سرشار ماه‌های رجب و شعبان استفاده کنیم و خود را برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان آماده سازیم.

رئیس عدلیه گفت: امیدواریم خداوند متعال به برکت ماه‌های رجب، شعبان و رمضان به همه ما توفیق دهد که در مسیر رضایت حق تعالی حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مجموعه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای بسیار ارزشمند و ذی‌قیمت است چراکه مسئولیت حفاظت و صیانت از نهادی را بر عهده دارد که خودِ آن نهاد، مسئول حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران است و همانطور که امام عظیم‌الشأن فرمودند، حفظ نظام از اوجب واجبات است.

رئیس عدلیه اظهار کرد: نیروهای مسلح ما و به طور خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله بخش‌هایی از کشور هستند که توانسته‌اند در تراز نظام جمهوری اسلامی عمل کنند و امروز بخش قابل توجهی از بازدارندگی نظام ما مرهون مجاهدت‌ها و تلاش‌های این بخش از کشور است.

رئیس قوه قضائیه گفت: نیروهای مسلح ما تحت امر فرماندهی معظم کل قوا، یکی از حافظین اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند و نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه که وظیفه و مسؤولیت صیانت از این مجموعه ارزشمند را بر عهده دارد، عهده‌دار وظیفه‌ای خطیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح اهمیت حفاظت از اسرار به ویژه در عرصه نظامی پرداخت و گفت: یکی از علل ظفرمندی‌ها و موفقیت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عرصه‌ها و نبردهای مختلف، از دفاع مقدس تا نبرد با تکفیری‌ها، اهتمام او به حفاظت از اسرار بود.

رئیس عدلیه در ادامه، به تقریر مراتب مختلف اصول حفاظتی پرداخت و گفت: در مرتبه اول باید از خود حفاظت کنیم و اسیر وسوسه‌های شیطانی و هوای نفس نشویم؛ در مرتبه بعدی باید از بستگان و نزدیکان خود حفاظت داشته باشیم؛ گاهی کم‌توجهی به این مهم، ضربات سنگینی را به ما تحمیل می‌کند؛ در مرحله بعدی باید حفاظت از مجموعه خودمان را در دستور کار قرار دهیم و با نگاهی دلسوزانه و خیرخواهانه، از مجموعه و همکاران‌مان صیانت کنیم؛ البته باید توجه داشت که تمامی این مراتب حفاظتی در عرض هم قرار دارند و همه آن‌ها در اولویت هستند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بی‌تقوایی سیاسی، اخلاقی و مادی، بی‌بصیرتی، عدم رازداری، عدم تشخیص اولویت‌ها، عدم تشخیص دوست و دشمن و همچنین عدم تشخیص زمان، از جمله دلایلی است سبب شکست و هزیمت بسیاری از نهضت‌ها و جنبش‌ها در طول تاریخ شده است؛ در این میان نقش افشای اسرار و ارتباط آن با شکست و هزیمت نهضت‌ها، مقوله‌ای بسیار قابل تأمل و توجه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مصداقی برخی از اصول حفاظتی گفت: گاهی ما با تعداد معدودی در یک جلسه حضور داریم و مقوله مطرح شده در آن جلسه، در رده مقولات «به کلی سری» قرار می‌گیرد؛ چنانچه یکی از آن اعضای معدود حاضر در جلسه مزبور، مبادرت به بیان مقوله «به کلی سری» فوق‌الذکر در یک جلسه محفلی و خصوصی مربوط به خود کند، ولو آنکه تمامی اعضای آن جلسه محفلی نیز معتمد و موثق باشند، باز هم خطا و اشتباه صورت گرفته است و اصول حفاظتی مراعات نشده است؛ لذا بسیار باید در امر حفاظت از اسرار، مراقب و هوشیار باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دنیاطلبی و حبّ دنیا و لغزش‌هایی که از این طریق برای اشخاص ایجاد می‌شود، گفت: یکی از مسائلی که بعضاً به ما ضربه زده و ممکن است باز هم ضربه بزند، دنیاطلبی است؛ در این قضیه تعارف نداریم؛ دنیاطلبی و هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی، سراغ همه می‌آیند، چه فرد عادی، چه استاد دانشگاه، چه سردار، چه سران قوا لذا بسیار باید مراقب و هوشیار باشیم و در همه ساحت‌ها و عرصه‌ها تقوا پیشه کنیم و بدانیم که اگر خدای ناکرده، دچار لغزش شدیم، یک لغزش در حبّ مقام یا مال‌اندوزی، ما را به سایر لغزش‌گاه‌ها همچون لغزش اخلاقی و خدای ناکرده انحرافات اعتقادی می‌کشاند.

رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح حوزه‌های مختلف نفوذ در بخش‌ها و دستگاه‌ها گفت: گاهی فرد یا عامل نفوذی با بکارگیری حربه‌ها و اهرم‌هایی، سعی در جمع‌آوری اطلاعات از ما می‌کند و گاهی نیز تلاش خود را معطوف به ارائه اطلاعاتی مغرضانه به ما می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌هایمان، ما را به خطا و اشتباه اندازند؛ این قِسم دوم، بعضاً خطر بیشتری دارد لذا بسیار باید هوشیار باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با تبیین مراتب مختلف عملکرد صیانتی نیروهای حفاظت اطلاعات، گفت: نیروهای حفاظت اطلاعات در گام نخست، تلاش خود را معطوف به صیانت از مجموعه و همکار خود، با رویکردی خیرخواهانه و دلسوزانه کنند و در این مسیر، اصول و اولویت‌های پیشگیرانه را اتخاذ گردانند؛ در مرتبه بعد، چنانچه فردی از اعضای مجموعه دچار لغزش اولیه شد، بلافاصله او را علاج کنند و اجازه ندهند بیشتر در لغزش فرو غلتد؛ در مرتبه بعدی، چنانچه فرد، به صورت کامل لغزش کرد، او را علاج کنند و این علاج به گونه‌ای باشد که فرد مورد اشاره، در دوران نقاهت خود، احساس حقارت نکند و تنبیه اِعمال‌شده در قبال خود را به مثابه یک نعمت بداند و دعاگوی مجموعه حفاظت اطلاعات و سایر ناظرین باشد.

رئیس قوه قضائیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه شهیدان عملیات والفجر هشت خاطرنشان کرد: بدون شک شرایط امروز، از شرایط عملیات والفجر هشت، سخت‌تر است چرا که آن روز دشمن شما سپاهیان سلحشور را باور نداشت، اما امروز شما را باور کرده و از شما زخم خورده و کینه دارد لذا پیوسته در حال رصد و توطئه‌چینی است؛ لذا مسئولیت شما و به ویژه بخش حفاظت اطلاعات شما، خطیرتر و سنگین‌تر است.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، سردار «جمیری» فرمانده سپاه حفاظت طی سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز عملیات غرورانگیز والفجر هشت و ادای احترام به مقام شهدا، جانبازان و رزمندگان این عملیات، گفت: عبور از رودخانه اروند که یکی از مهمترین اقدامات انجام‌شده در عملیات والفجر هشت بود، به ذهن هیچ تحلیل‌گر نظامی و ژنرالی در سطح جهان خطور نمی‌کرد، اما ما دیدیم که این اقدام، با توانمندی بالا و مثال‌زدنی رزمندگان و رعایت اصل حفاظت اطلاعات، به نحو احسن انجام شد.

وی با بیان اینکه مأموریت امروز سپاه حفاظت، به مراتب سخت‌تر، خطیرتر و حساس‌تر از دوران دفاع مقدس است، گفت: سنگری که امروز سپاه حفاظت در آن خدمت می‌کند، سنگر استقامت، شجاعت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدای مجموعه حفاظت اطلاعات سپاه و همچنین تعدادی از نیروهای برگزیده این مجموعه تقدیر به عمل آمد.