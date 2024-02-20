اذعان زلنسکی به وضعیت بغرنج ارتش اوکراین دربرابر حملات ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین روز دوشنبه در سخنانی اذعان کرد که نیروهایش در برخی از نقاط جبهه از جمله جبهه شمال شرقی با وضعیت بسیار پیچیدهای مواجه هستند که تأخیر کمکهای نظامی غرب بر وضعیت میدانی تأثیر گذاشته است.
زلنسکی در ویدیویی پس از بازدید از خط مقدم عنوان کرد: شرایط حال در برخی از نقاط خط مقدم - به ویژه در جاهایی که نیروهای ذخیره روسیه در آن متمرکز شدهاند - بسیار دشوار شده است.
وی افزود: آنها درحال بهرهبرداری از تأخیر در ارسال کمک به اوکراین هستند و این مسالهای بسیار حساس است.
رییسجمهور اوکراین اظهار کرد: ما با کمبود خمپاره مواجه هستیم و به سیستم ضدهوایی در خط مقدم و تسلیحات دوربردتر نیاز داریم.
زلنسکی امروز به بخشهای شمالشرقی خط مقدم اوکراین رفته و از نظامیان حاضر در این منطقه، بازدید کرد.
به گزارش دفتر ریاستجمهوری اوکراین، زلنسکی در این سفر به مقر فرماندهی دستهای رفت که مسوول دفاع از «کوپیانسک» است؛ منطقهای که از پاییز هدف حمله شدید نیروهای روسیه قرار دارد.
زلنسکی در این بازدید به بررسی تجهیزات و مهمات این نیروها پرداخت و به برخی از سربازان جوایز و نشانهایی اهدا کرد.
پس از شکست ضدحمله تابستانه نیروهای اوکراین، حال روسیه بار دیگر عملیاتهای تهاجمی خود را از سر گرفته و عرصه را بر نظامیان اوکراینی تنگ کرده است. این در حالی است که درگیریهای داخلی در واشنگتن موجب ایجاد وقفه در تصویب بودجه حمایتی آمریکا برای اوکراین شده و این کشور از کمبود تسلیحات رنج میبرد.
اوکراین اخیراً اعلام کرد نیروهای خود را از شهر ویرانشده «آودیوکا» در شرق این کشور خارج کرده تا از محاصره آنها توسط نیروهای نظامی روسیه جلوگیری کند. از زمان تصرف باخموت در ماه مه ۲۰۲۳، تصرف آودیوکا بزرگترین پیروزی روسیه در میدان نبرد اوکراین جنگ روسیه بوده است.
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