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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۰۴

حادثه امنیتی در محدوده تنگه باب المندب

حادثه امنیتی در محدوده تنگه باب المندب

سازمان تجارت دریایی انگلیس از هدف قرار گرفتن یک کشتی در فاصله ۶۰ مایلی شمال سواحل جیبوتی و در محدوده تنگ باب المندب خبر داد.

سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی جدید در آب‌های شمال غرب جیبوتی و در محدوده تنگ باب المندب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی جدید در فاصله ۶۰ مایلی دریایی شمال سواحل جیبوتی در محدوده تنگه باب‌المندب خبر داد.

شرکت امنیت دریانوردی انگلیس (امبری) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارشی را دریافت کردیم که یک کشتی نزدیک سواحل جیبوتی طی ۲۰ دقیقه با دو موشک مورد هدف قرار گرفته است.

پیش از این، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش یمن موفق شده است طی ۲ عملیات منحصر به فرد ۲ کشتی آمریکایی را با شماری اژدر مناسب هدف قرار دهد.

سریع ادامه داد: ۲ کشتی آمریکاییِ هدف قرارداده‌شده در خلیج عدن «سی چمپیون» (Sea champion) و «ناویس فورچونا» (Navis Fortuna) نام دارند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: به یاری خداوند در ۲۴ ساعت گذشته ۴ عملیات دریایی و هوایی را به انجام رساندیم. کشتی انگلیسی نیز به لطف خداوند به طور کامل غرق شد.

سریع ادامه داد: ما بر حق کامل خود در اتخاذ اقدامات نظامی بیش‌تر در دریای سرخ و دریای عرب در راستای دفاع از ملت، کشور و امتمان تاکید می‌کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: عملیات ما در دریای سرخ و دریای عرب تشدید خواهد شد و تا زمانی که حمله به غزه و محاصره آن پایان نیابد متوقف نخواهد شد.

کد مطلب 6032289

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      1 0
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      خدا قوت در پناه خدا باشید این شیاطین حتما شکست خواهند خورد وبه دست انتقام خدا گرفتار خواهند شد
    • RAmina / hegmatane IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      ماشاالله یمن ، این یعنی غرب و امریکا این آبراهه ی مهم رو از دست دادند و باب المندب دیگر در اختیار و تسلط محور مقاومت خواهد بود .
    • داریوش IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      آقایان آمریکایی و انگلیسی دوران بزن درو و زور گفتن تمام شده مثل آدم با دنیا به دور از خیانت و دزدی که همیشه کردید با دنیا تجارت کنید البته بعید می دانم توبه سگ مرگه شما هم دو نسل بدتان با دنیا می تونه ارتباط مثل آدم متمدن برقرار کنه
    • آلاله IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      جسم و تن جهان در ماتم و ترس و چشم ها خیره و در حیرت از حماسه با شکوه یمن

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