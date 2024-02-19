حادثه امنیتی در محدوده تنگه باب المندب

سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی جدید در آب‌های شمال غرب جیبوتی و در محدوده تنگ باب المندب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی جدید در فاصله ۶۰ مایلی دریایی شمال سواحل جیبوتی در محدوده تنگه باب‌المندب خبر داد.

شرکت امنیت دریانوردی انگلیس (امبری) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارشی را دریافت کردیم که یک کشتی نزدیک سواحل جیبوتی طی ۲۰ دقیقه با دو موشک مورد هدف قرار گرفته است.

پیش از این، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش یمن موفق شده است طی ۲ عملیات منحصر به فرد ۲ کشتی آمریکایی را با شماری اژدر مناسب هدف قرار دهد.

سریع ادامه داد: ۲ کشتی آمریکاییِ هدف قرارداده‌شده در خلیج عدن «سی چمپیون» (Sea champion) و «ناویس فورچونا» (Navis Fortuna) نام دارند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: به یاری خداوند در ۲۴ ساعت گذشته ۴ عملیات دریایی و هوایی را به انجام رساندیم. کشتی انگلیسی نیز به لطف خداوند به طور کامل غرق شد.

سریع ادامه داد: ما بر حق کامل خود در اتخاذ اقدامات نظامی بیش‌تر در دریای سرخ و دریای عرب در راستای دفاع از ملت، کشور و امتمان تاکید می‌کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: عملیات ما در دریای سرخ و دریای عرب تشدید خواهد شد و تا زمانی که حمله به غزه و محاصره آن پایان نیابد متوقف نخواهد شد.