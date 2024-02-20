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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

راه‌اندازی آزمایشی پالایشگاه زیستی کشتارگاهی

راه‌اندازی آزمایشی پالایشگاه زیستی کشتارگاهی

توافق سه جانبه برای راه‌اندازی آزمایشی پالایشگاه زیستی کشتارگاهی منعقد شده که بر توسعه محصولات با ارزش افزوده از پسماند، بقایا و محصولات جانبی کشتارگاه‌ها متمرکز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مجتمع کشت کار احسان ری و شرکت گسترش صنعت علوم زیستی، توافق نامه‌ای سه جانبه را در راستای توسعه محصولات با ارزش افزوده از پسماند، بقایا و محصولات جانبی کشتارگاه‌ها امضا کردند.

این توافق نامه با هدف حمایت از راه‌اندازی آزمایشی پالایشگاه زیستی کشتارگاهی منعقد شده که بر توسعه محصولات با ارزش افزوده از پسماند، بقایا و محصولات جانبی کشتارگاه‌ها متمرکز است.

محمدحسین متألهی اردکانی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، مجید عزیزیان، رئیس هیأت مدیره مجتمع کشت کار احسان ری و امیررضا امیر حسنخانی، مدیر عامل شرکت گسترش صنعت علوم زیستی به عنوان نمایندگان این سه نهاد، این توافق نامه را امضا کرده و به اشتراک گذاشتند. این همکاری قرار است زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین و پایدار در حوزه پسماند و زیست فناوری صنعتی باشد و به ارتقا استانداردهای زیست محیطی در این حوزه کمک کند.

به موجب این توافق نامه، ستاد توسعه زیست فناوری تعهد به اعطای تسهیلات حمایتی، حمایت از توسعه بازار محصولات خروجی، و تسهیلگری جهت همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی را برعهده گرفته است. مجتمع کشت کار احسان ری و شرکت گسترش صنعت علوم زیستی نیز تعهدات مشخصی در راستای اجرای طرح‌های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، و همچنین تأمین بخشی از هزینه‌ها و مواد اولیه لازم برای توسعه فناوری‌ها را بر عهده گرفته‌اند.

این توافق نامه که با هدف تقویت همکاری‌های متقابل و توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام شده، قرار است به مدت پنج سال اعتبار داشته باشد و با توافق طرف‌ها قابل تمدید است.

این همکاری با تمرکز بر استفاده مؤثر از پسماندهای کشتارگاهی و تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش افزوده، قصد دارد به کاهش تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی کمک کرده و در عین حال، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی در این بخش ایجاد نماید.

فرآیندهای نوآورانه و تکنولوژی‌های پیشرفته مورد استفاده در این پالایشگاه زیستی به بهبود چرخه مدیریت پسماند و تولید انرژی پاک و محصولات جانبی مفید از مواد بازیافتی کمک خواهد کرد. این پروژه همچنین می‌تواند به عنوان یک مدل قابل تکرار برای سایر بخش‌ها و صنایع مختلف به منظور ترویج اصول اقتصاد سبز و توسعه پایدار عمل کند.

تعامل و همکاری بین طرف‌های مختلف توافق نامه، شامل دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی و تحقیقاتی، یک الگوی مثال‌زدنی از هم‌افزایی و تلاش مشترک برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تری است که در راستای منافع ملی و حفاظت از محیط زیست قرار دارد. این توافق نامه می‌تواند پایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های نوآورانه و پایدار در کشور باشد، ضمن اینکه به ارتقا سطح دانش و فناوری در حوزه‌های کلیدی کمک می‌کند.

کد مطلب 6032820
هنگامه فروغی

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