صربستان: جهان دیگر تمایلی به صلح ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس‌جمهور صربستان می‌گوید کشورهای جهان تمایلی به حل مناقشات و درگیری‌های جهانی ندارند.

«الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان در مصاحبه‌ای با تاس اعلام کرد که جامعه بین المللی دیگر علاقه‌ای به پایان دادن به درگیری‌ها ندارد.

رئیس جمهور صربستان با بیان اینکه بارها در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده، گفت که وی از این فرصت برای سنجش نحوه تفکر جهان غرب و تمایل آن برای گوش دادن به نظرات مختلف، از جمله کشورهای کوچک‌تر استفاده کرده است.

با این حال ووچیچ گفت که امسال هیچ پیشنهاد نوآورانه‌ای برای حل و فصل مناقشات در کنفرانس مونیخ نشنیده است. او شرکت کنندگان در این کنفرانس را به هواداران فوتبال شبیه دانست.

رئیس جمهور صربستان گفت که او به این نتیجه رسیده است که به نظر می‌رسد واژه صلح در سراسر جهان به واژه‌ای ناخواسته تبدیل شده است.